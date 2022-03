Slovensko má hrdinov budúcnosti. Juniorský olympijský tím tvorí 25 členov

Do JOT 2022 vybrali na základe návrhov športových zväzov 25 talentovaných športovcov v juniorskom veku. Informoval o tom portál olympic.sk.

Tento rok sa do Juniorského olympijského tímu dostali aj cyklista Martin Svrček, ktorý mal v minulej sezóne skvelú formu a vyslúžil si kontrakt v elitnom tíme Quick-Step Alpha Vinyl.

"Ak chce byť slovenský šport úspešný na olympijských hrách aj v budúcnosti, musí investovať do výchovy a prípravy talentov. Podpora mladých športovcov je pre Slovenský olympijský a športový výbor i Nadáciu SOŠV jednou z hlavných priorít.

Svrček bude za Quick-Step oficiálne jazdiť od leta 2022, dovtedy bude zbierať skúsenosti v kontinentálnom tíme do 23 rokov Biesse Carrera Continental v Taliansku.

"Som rád, že som zo Slovenska, z krajiny, za ktorú jazdí Peter Sagan. Tlak si nepripúšťam. Viem, že sme každý iný a sme sami sebou. Keby sa mi v počte vyhratých pretekov podarilo aspoň trochu priblížiť k nemu, bolo by to super. Všetko je vo hviezdach. Uvidíme, ako to bude pokračovať,” povedal Martin Svrček.

Druhý rok je v skupine talentovaných športovcov aj tenista Peter Benjamín Privara. Ako jeden z Hrdinov budúcnosti sníva, že aj on ako bývalá európska jednotka do 16 rokov sa postaví na vrcholných turnajoch na najvyšší piedestál.

"Je pre mňa veľká česť byť zaradený medzi najlepších športovcov Slovenska. Som vďačný za podporu a za to čo mi členstvo poskytuje," uviedol mladý tenista podľa olympic.sk.