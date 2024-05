Salkazanov získal miestenku do Paríža na poslednú chvíľu, verí si na zlato

Miestenku získal na víkendovom turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v Istanbule, keď v semifinále kategórie do 74 kg zdolal domáceho Turka Sonera Demirtaša 4:2.

Bol aj na olympiáde v roku 2016, takže som sa musel na tento súboj veľmi sústrediť. Dal som do neho všetko.

"Rozhodujúci zápas som mal s tureckým zápasníkom, ktorého som už porazil na ME vo finále 5:0. Poznal som ho, vedel som, že je veľmi nebezpečný, dobrý zápasník.

Vedel som, že až do konca nevydrží môj tlak, veril som si až do poslednej sekundy," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici zápasník Dukly.

Zrejme ma preštudoval, vedel ako zápasím, pripravil sa na mňa dobre. Napriek tomu som to v závere zvládol.

Niekedy aj rozhodcovia pomáhajú zápasníkom, takže som začal prehrávať 0:2. Až do posledných 40 sekúnd som prehrával 0:2, nevedel som si dať rady, išiel na mňa obranným štýlom, nechcel ísť na kontakt.

Salkazanov chcel postúpiť na OH 2024 do Paríža už na európskej kvalifikácii, čo sa mu nepodarilo. Sústredil sa preto na svetový kvalifikačný turnaj v Istanbule.

"Tlak bol veľký, lebo to bola posledná šanca," priznal Tajmuraz Salkazanov, ktorý si v prvom kole poradil s Arslanom Amanmyradovom z Turkmenistanu 11:0 a v 2. kole mu veľké problémy nerobil ani Švajčiar Tobias Portmann, ktorého zdolal 10:0.

Až vo štvrťfinále mal náročnejšieho súpera, Inda Džaidípa zdolal 3:0. V semifinále bol jeho súper tretí muž svetového rebríčka, no Turek výhodu domáceho prostredia nevyužil a postúpil Salkazanov, ktorému patrí v rankingu miesto číslo dva.

"Vyzeralo to ťažké, ale veril som si, mám perspektívu. Myslím si, že je tu šanca z mojej strany aj na zlatú olympijskú medailu. Mám skúsenosti z turnajov, z víťazstiev i prehier vo finále. Už som lepšie psychicky pripravený.

Aj na ME som dosiahol posledné štyri roky zlato, ak všetko dám dokopy – psychicky aj fyzicky a príprava pôjde ako je naplánovaná, tak úspech by sa mal dostaviť," dodal štvornásobný majster Európy, ktorý sa stal 17. reprezentantom Slovenska s istou účasťou na OH v Paríži.