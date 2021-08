Kozáka po zápase s nimi vyhodili. Futbalisti z dediny si veria aj na Trnavu

„Takéto zápasy sa nehrajú každý deň. Bude to obrovský sviatok pre celú našu obec a región, nesmierne sa naň tešíme. Spravíme všetko preto, aby sme boli ligistovi dôstojným súperom,“ hovorí tréner Beluše Miloš Puček.

Zo strany úradujúceho majstra to však bolo poriadne trápenie a po stretnutí bol z pozície trénera odvolaný Ján Kozák mladší.

Zápas by sa mal hrať 25. augusta, no je možné, že pre povinnosti Trnavčanov v Európe bude presunutý.

Hrdinom zápasu sa stal dvojgólový Adam Cisár, ktorého hlavne prvý zásah mal ligové parametre. Zo strednej vzdialenosti vypálil a nádherne trafil do šibenice súperovho gólmana.

„Súpera dobre poznáme, preto sme čakali, že to nebudeme mať jednoduché. Vedeli sme, o čo sa hrá, a tak nám to zväzovalo nohy. Rozhodla však skúsenosť a efektivita, čo nás veľmi teší. Dá sa povedať, že sme vyhrali zaslúžene,“ povedal tréner.

„Asistent trénera ma celý týždeň podpichoval, že neviem ani trafiť bránu. Chcel som preto jeho slová vyvrátiť. Vyskúšal som to, lopta padla rovno do vinkla a som za to šťastný,“ povedal spokojne Adam Cisár.

V minulosti si zahral proti Dunajskej Strede i Slovanu Bratislava, preto sa zápasu proti Trnave neobáva.

„Ukázali sme, že môžeme potrápiť i ligistov. Naposledy sme boli blízko, preto verím, že teraz sa zrodí prekvapenie. Bola by to čerešnička na torte, pre ktorú spravíme všetko. Pre klub a fanúšikov odovzdáme maximum“ uzavrel Cisár.