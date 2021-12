Mladí Slováci poriadne zatlačili Švédov. Zo 48 striel však nedali ani jeden gól

Samuel Kňažko, obranca Slovenska: "Švédsky brankár chytal veľmi dobre, my sme nemali šťastie, mali sme dať aspoň tri či štyri góly. Boli sme oveľa lepším tímom. Ukázali sme, že na tomto turnaji s nami treba počítať. Snažili sme sa čo najviac strieľať, my obrancovia i útočníci, priama strela však ich brankára neohrozila, bolo treba sa viac postaviť pred súperovu bránku. Nikoho nebude zaujímať, že sme vyslali takmer 50 striel, hrá na góly. Verím, že v ďalšom zápase sa strelecky presadíme a šťastie bude na našej strane."

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska: "Chýbalo nám šťastie, nič iné. Mali sme takmer 50 striel. Vypracovali sme si množstvo šancí, švédsky brankár bol však neskutočný. Musíme premieňať šance, potom budeme vyhrávať zápasy. V presilovkách to tam zatiaľ nepadá, musíme to tam tlačiť, kým to neprejde. Raz sa to vrece roztrhne a potom dáme v dvoch zápasoch dokopy aj desať gólov.

Po zápase s USA bola potrebná zmena v našej formácii, s Jakubom Demekom a Filipom Mešárom sa mi hralo dobre, verím, že v takomto zložení budeme hrať aj v ďalšom zápase. Takýto výkon proti favoritovi, akým je Švédsko, určite zdvihne sebavedomie, v tejto chvíli je však celá šatňa nešťastná z toho, ako zápas dopadol. Proti Rusom musíme premeniť šance, využiť presilovky a potom budeme úspešní."

Ivan Feneš, tréner Slovenska: "Som hrdý na chlapcov, na to, čo predviedli na ľade, že dokázali tím ako Švédsko s top hviezdami zatlačiť do demolácie. Bol to súboj proti súperovmu brankárovi. Nikdy vo svojej kariére som nevidel takýto shutout brankára a už asi nikdy ani neuvidím. Chýbal nám iba gól v presilovke. Verím, že sa to v pravom momente zlomí, že ho dáme, keď budeme potrebovať.

Vieme, čo potrebujeme hrať, chalani majú skúsenosti, tie presilovky hrajú slušne, ono to tam raz určite padne. Brankára sme stiahli skôr, lebo sme chceli niečo so zápasom urobiť. V hre 5 na 5 nám to nepadalo, tak sme chceli nejakú zmenu, akýmkoľvek spôsobom duel zlomiť na našu stranu. Išli sme do maximálneho rizika, bohužiaľ, nevyšlo to. To, že máme nula bodov, nás, samozrejme, mrzí.

Dnes sme si však dokázali, že vieme hrať proti top tímu, akým je Švédsko. Boli tam strely, dorážky, aj šance, možno to chcelo len chladnú hlavu pri zakončení. Výkon bol z našej strany vynikajúci, ale potrebujeme proti Rusom ešte lepší zápas. Možno v ňom príde lacný gól a zmení to priebeh šampionátu v náš prospech. Potrebujeme tento zápas zajtra spláchnuť z hlavy a stopercentne sa pripraviť na Rusov."