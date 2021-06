Bol to šok. Podľa mňa to penalta nebola, tvrdil Dúbravka

PETROHRAD. Dlho sa zdalo, že bude hrdinom zápasu. Brankár Martin Dúbravka niekoľkými zákrokmi podržal Slovákov. Hlavne jeden bol famózny. Čisté konto však neudržal. V 75. minúte rozhodol z penalty Emil Forsberg. Futbalisti Slovenska v druhom zápase na majstrovstvách Európy prehrali v Petrohrade 0:1 „Podľa mňa to penalta nebola. Nemal som pocit, že by som protihráča podkopol. Bol to pre mňa šok,“ vravel Dúbravka. Čo sa stalo? V 75. minúte ušiel slovenskej obrane Švéd Robin Quaisson, ktorý šikovne preletel cez brankára Dúbravku.

„Videl som tečovanú loptu, snažil som sa mu zmenšiť uhol, zastavil som a už ani neviem, čo mám na to povedať. Z mojho pohľadu do mňa vbehol, kopol loptu a spadol. Nemal som to ešte možnosť vidieť, možno zmením názor, ale moje prvé pocity sú také, že to penaltový zákrok nebol," vysvetľoval brankár. „Možno vo mne teraz prevládajú emócie, hnev a pocit krivdy. Som sklamaný, lebo sme mali naviac, chalani makali, na konci mohla byť ďalšia penalta, či bola alebo nebola je už neskoro polemizovať."

Slováci dominovali v držaní lopty „Ak by nebola pískaná penalta, remízu by sme udržali. V druhom polčase sme boli pasívnejší a doplatili sme na to. Škoda toho,“ hodnotil po zápase kapitán Marek Hamšík. Zápas zo zdravotných dôvodov nedohral, ihneď po góle ho vystriedal Lászlo Bénes.

Martin Dúbravka mal viacero výborných zákrokov. (Autor: TASR)

Slováci mierne dominovali v držaní lopty, mali aj väčší počet prihrávok, ale nebezpeční príliš neboli. „Podľa mňa sme boli lepším mužstvom. Kontrolovali sme priebeh hry. Remíza by bola zaslúžená. Máme na čom stavať. Je to na nás,“ vravel Dúbravka odhodlane. Myslel pozitívne. Dúbravka sa vrhol do útoku S výkonom svojich spoluhráčov bol spokojný. „Napriek tomu, že nás stavali do pozície outsidera, dokázali sme, že ich vieme dostať pod tlak,“ pokračoval brankár Newcastle United.

V závere sa aj Dúbravka vrhol do útoku. „Snažil som sa dostať do mely, alebo tam niečo tečovať. Chýbalo nám šťastie, a to nie je výhovorka,“ myslí si Dúbravka. Slováci mali päť streleckých pokusov, ale priestor brány netrafili ani raz. Duda: Treba mať trpezlivosť „Zápas bol o jednom góle. My sme tiež mali šance, ale netrafili sme priestor brány,“ tvrdil Lukáš Haraslín. Slováci sú stále v hre o postup do osemfinále.