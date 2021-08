Bojovali až do konca. Mladí Slováci získali historické strieborné medaily

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ivan Feneš, tréner SR 18: "Zápas rozhodla vysoká kvalita súpera. Ťažko sme na ňu reagovali, hoci sme sa snažili. Chlapcom i členom realizačného tímu patrí obrovská vďaka, pretože odviedli fantastickú prácu. Nielen posledný týždeň, ale od 12. júla, keď sme sa prvýkrát zišli na zraze. Som veľmi rád, že sme duel oddreli do konca. Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, ale treba uznať kvality súpera. My zasa vieme, že ak chceme byť najlepší na svete, čaká nás tvrdá práca."

Juraj Slafkovský, útočník SR 18: "Historický tímový úspech hreje každého pri srdiečku. Všetci sme ale chceli vo finále zvíťaziť. Momentálne ma štve, že sme druhí, ale časom určite doceníme, čo sme dosiahli. Z turnaja si odnášam plno dobrých skúseností a spomienok z tejto úžasnej kabíny."

Šimon Nemec, obranca a kapitán SR 18: "Druhé miesto by sme pred turnajom brali všetkými desiatimi. Teraz ho máme. Som veľmi hrdý na partiu, ktorá sa tu zišla. S Rusmi to nevyšlo, ale verím, že im to raz vrátime."

Filip Mešár, útočník SR 18: "Som hrdý na chalanov, na celý tím. Bojovali sme až do konca. Škoda, že nám to nevyšlo. Možno proti Rusom nevieme hrať. Vieme, že máme na nich, ale vždy nás vyškolia, vysoko prehráme. Aj tak som hrdý na úspech, ktorý sa nám podaril pre slovenský hokej. Máme sa od čoho odraziť."