Vyzeralo to, akoby sa nechceli zachrániť. Briti v zápase o všetko prehĺbili streleckú krízu

/zdroj: IIHF/

Robert Dowd, útočník V. Británie: "Do tohto zápasu sme vstupovali s tým, že by sme mohli niečo uhrať. Nemali sme však dobrú prvú tretinu, čo nás pochovalo. Nevešali sme hlavy, snažili sme sa vyškriabať späť, ale existuje dôvod, prečo sú Nóri na tejto úrovni už toľko rokov. V takýchto situáciách to dokážu zvládnuť."

Mats Zuccarello, útočník Nórska: "Je to vždy nervózne v zápasoch, akým bol tento. Pre oba tímy znamenal veľa a bolo dôležité, že sme dokázali streliť rýchle góly, ktoré nám poistili záchranu. Sme malá krajina, nemá veľa hokejistov, štadiónov a zotrvanie medzi elitou je pre nás veľká vec."