Budú proti Slovensku šetriť sily? Švédov už nik nemôže predstihnúť

Fabian Zetterlund, útočník Švédska: "Bol to ťažký zápas, Francúzi hrali veľmi dobre, no nám chýbala energia. Vieme hrať lepšie, ale súper nám to sťažil. Nedovolil nám získavať veľa času na manévrovanie."

Kevin Bozon, útočník Francúzska: "Odohrali sme skvelý zápas, ale je mi ľúto, že sme prehrali. Som naozaj hrdý na to, ako sme dnes hrali. Dúfam, že zajtra získame nejaké body proti Nemecku.

Čoskoro nás čaká nová výzva, budeme hrať kvalifikáciu o účasť na ZOH, takže sa musíme pripraviť a takéto zápasy nám skutočne pomáhajú."