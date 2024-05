Fínom padol veľký kameň zo srdca. Dáni ich dlho trápili, no sú bližšie k štvrťfinále

MS v hokeji 2024 - skupina A

Dánsko: Seldrup – A. Koch, Larsen, Lassen, M. Lauridsen, Bruggisser, Jensen – Storm, Russell, From – Mölgaard, Scheel, Olesen – Aagaard, True, Wejse – Poulsen, N. Andersen – Schultz - L. Andersen

Fíni sa zároveň priblížili k postupu do štvrťfinále, pričom na jeho spečatenie im stačí v utorok získať bod proti Švajčiarsku (20.20 h). Mužstvu Jukku Jalonena môže pomôcť aj zakopnutie Rakúšanov proti Veľkej Británii (12.20 h).

Dáni sa so šampionátom lúčia na siedmej priečke A-skupiny po zisku šiestich bodov. Fíni majú pred sebou ešte záverečné stretnutie so Švajčiarmi v utorok o 20.20 h.

Ak chcú Rakúšania senzačne postúpiť, musia naplno bodovať s Veľkou Britániou a spoliehať sa, že Fíni prehrajú v riadnom hracom čase so Švajčiarskom.

V takom prípade by malo Rakúsko aj Fínsko zhodný počet 10 bodov, no lepší vzájomný zápas by poslal medzi osem najlepších prekvapujúco Rakúšanov.

Súboj o prvé miesto v A-skupine zvedú takisto v utorok v O2 aréne domáci Česi s Kanadou (16.20). Dáni obsadili v "áčku" 7. miesto so ziskom šiestich bodov, pričom od šiestej pozície ich delil horší vzájomný duel s Nórmi.

