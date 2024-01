IIHF hodnotí výkony Sloveniek na MS U18: Nejde o to, ako začnete, ale ako skončíte

ZUG. Slovenské reprezentantky majú za sebou už dva zápasy skupiny B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 vo švajčiarskom meste Zug.

Podobne to bolo aj v dueli so Švédskom, keď sa slovenské hokejistky dostali do vedenia už v druhej minúte zásluhou Nely Lopušanovej v presilovej hre.

Švédky síce otočili duel na 3:1, ale do konca druhej tretiny bolo opäť prekvapivo vyrovnané.

Prišla však záverečná časť. V nej síce za 11 minút gól nepadol, ale následne favoritky skórovali trikrát a vyhrali 6:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji žien U18 2024