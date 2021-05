Slovensko - Dánsko: ONLINE z MS v hokeji 2021, Slováci majú šance, gól nepadol

A znovu to bol Studenič, no tentoraz v spolupráci s Hrivíkom, ktorí nedopravili puk do siete! Nádejná akcia sa končí zakončením mimo brány.

ONLINE: Slovensko - Dánsko, LIVE prenos z MS v hokeji 2021 | Sportnet.sk A znovu to bol Studenič, no tentoraz v spolupráci s Hrivíkom, ktorí nedopravili puk do siete! Nádejná akcia sa končí zakončením mimo brány.

Úvodné zostavy: Slovensko: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga (C), Grman, Jánošík, Gachulinec, Ivan – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši (A) – Studenič, Krištof, Faško-Rudáš – Skalický, Miloš Roman, Kelemen – Slafkovský, Buc, Liška. Dánsko: Dahm (Sogaard) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – From, True, Asperup – Olesen, Madsen, Poulsen..

Úvodné zostavy: Slovensko: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga (C), Grman, Jánošík, Gachulinec, Ivan – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši (A) – Studenič, Krištof, Faško-Rudáš – Skalický, Miloš Roman, Kelemen – Slafkovský, Buc, Liška. Dánsko: Dahm (Sogaard) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – From, True, Asperup – Olesen, Madsen, Poulsen..