Hudáček: Tabuľka vyzerá dobre. Nie je čas na odpočinok. Stačí, keď Ramsay zavelí

Ak však získajú zo zvyšných dvoch zápasov v základnej skupine proti Švédsku a Česku aspoň bod, vo štvrťfinále budú bez ohľadu na ostatné výsledky. Bolo by to po ôsmich rokoch.

Z piatich zápasov na šampionáte majú štyri víťazstvá. Ani s dvanástimi bodmi však nemajú istý postup do štvrťfinále.

Obe mužstvá si uvedomovali, že víťazstvo v tomto zápase im výrazne zlepší šance na postup do vyraďovacej časti. A tak k nemu aj pristúpili.

„Najnáročnejší bol začiatok tretej tretiny. Dáni si vytvorili šance, boli tam aj odrazené puky. Vydržali sme to, a potom sme hrali to, čo sme potrebovali,“ priznal na tlačovej konferencii brankár Július Hudáček.

Slováci sa snažili tvoriť hru a držať puk. Dáni sa spoliehali na precíznu defenzívu, čakali na chyby, po ktorých chodili do rýchlych protiútokov.

„Čakali sme takýto zápas, ale zvládli sme to výborne. Boli sme trpezliví, nepúšťali sme ich do šancí a zahrali sme dobre oslabenia. Urobili sme si svoju robotu a ideme ďalej,“ načrtol Cehlárik.

Zneškodnil všetkých 24 striel súpera a udržal si čisté konto. Podarilo sa mu to až v jeho osemnástom zápase za Slovensko na majstrovstvách sveta.

„Od začiatku turnaja hrá vynikajúce zápasy. Je to jeden z našich najlepších obrancov. Vôbec nerobí chyby,“ uviedol Hudáček a pre istotu si zaklopal na stôl.

Tabuľka vyzerá dobre. A keď sa nechceme spoliehať na druhých, musíme si ten bod uhrať. Máme to vo svojich rukách.

Pred zápasom to pritom nemal jednoduché, keďže proti Švajčiarom inkasoval osem gólov.

„To zamáva s každým brankárom. Teraz to už nie je tak, že brankár sa zoberie a ide dole. Prehru sme hodili za hlavu a zvládli sme to,“ uviedol 32-ročný Hudáček.

Hudáček: Nie je čas na odpočinok

Už v nedeľu o 19.15 nastúpia Slováci proti Švédsku, ktoré má po piatich zápasoch na konte šesť bodov. A Hudáček bude opäť pripravený ísť do bránky

„Je to ťažká porcia, ale sme na to zvyknutí aj v KHL. Nie je čas na odpočinok. Keď tréner zavelí, že idem do bránky, tak idem,“ priznal Hudáček.

Hoci Slováci majú po piatich zápasoch dvanásť bodov, prílišnú eufóriu ešte tlmí.