Slováci sú lídrami tabuľky. Výrazne sa po výhre priblížili štvrťfinále

Dánsky tím sa potom nasťahoval pred Hudáčkovu bránku a zatlačil Slovákov, v ofenzívnom snažení ich však zastavil výpadok časti osvetlenia. Nehralo sa niekoľko minút a to slovenský výber nielen vyslobodilo spod tlaku, ale Ramsayho zverenci sa dostali do útočnej tretiny a obranca Jánošík po odrazenej strele Lantošiho prepálil Dahma - 2:0.

Hlasy po stretnutí Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2021

/zdroj: RTVS/

Michal Handzuš, asistent trénera SR: "Vedeli sme, že musíme byť trpezliví a stále hrať svoju hru. O Dánoch sme vedeli, že dobre bránia a nemajú veľa striel na bránku, preto bolo dôležité hrať trpezlivo, ale aj veľa strieľať a chodiť pred bránku.

To nám aj vyšlo. Góly, ktoré padli, boli z predbránkového priestoru. V prvej tretine sme mali viac šancí, ale nepadlo nám to, no stále sme si hovorili, že v tom treba vydržať a hrať celých 60 minút. Všetci hráči dnes plnili úlohy, obetovali sa pre mužstvo. Keď nás Dáni niekedy zatlačili, tak sme to ustáli.

Potrebovali sme tri body, máme ich, no sústredíme sa na ďalší zápas. Vieme, kde sme v tabuľke, ale stále potrebujeme bodovať."

Peter Cehlárik, útočník SR, strelec víťazného gólu: "Ostali sme trpezliví počas celého zápasu. Vedeli sme, že Dáni majú dobrú obranu a že sa budú snažiť využiť naše chyby. Tie sme však veľmi nerobili. Z našej strany to bol dobrý tímový výkon."