Slovensko chce hostiť preteky MotoGP aj ME basketbalistiek, avizuje minister Keketi

Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf rezortu Dušan Keketi, ktorý uviedol, že ministerstvo má už rozpracované podujatia aj na roky 2026 a 2027 a uchádza sa o organizáciu ME v basketbale žien a i Veľkú cenu cestných motocyklov MotoGP.

Slovensko bude na budúci rok organizovať okrem iného majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov či spoločný kontinentálny šampionát plavcov do 23 rokov a juniorov.

Ministerstvo vyčíslilo sumu na základe podkladov od jednotlivých športových zväzov a ďalších organizátorov podujatí.

"Každé jedno podujatie predložilo svoj rozpočet, prechádzali sa individuálne možnosti podpory a vyšla suma tri milióny. Tá sa paradoxne zhoduje so sumou, o ktorú navýšime rozpočet Fondu na podporu športu na 60 miliónov eur. Tam sa alokujú presne tri milióny na podporu športových podujatí, ale nebolo to robené s tým cieľom," uviedol minister.

Zväzy sa koncentrujú na mladšie ročníky

Slovensku momentálne chýba infraštruktúra na usporiadanie veľkých podujatí dospelých ako napríklad futbalových či hokejových šampionátov. Zväzy sa preto koncentrujú na mladšie ročníky.

"Tých podujatí je počtovo dosť. Väčšina je ich v juniorských kategóriách, ale to súvisí s tým, že nemáme infraštruktúru na veľké podujatia. Takže musíme ísť do segmentov juniorov, do 23 rokov, či mladších, ale aj to by malo pôsobiť minimálne motivačne pre mladú generáciu," uviedol Keketi.