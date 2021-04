Zrušili im obe dejiská. Slováci spoznali náhradné mestá, kde budú hrať EURO

Keďže írska vláda a baskické regionálne úrady nemohli garantovať na UEFA účasť divákov, vypadli zo zoznamu dejísk ME 2020.

Pre vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) i realizačný tím hlavného trénera Štefana Tarkoviča to znamená urobiť zmeny v porovnaní s pôvodným plánom. Do začiatku šampionátu zostáva už len 49 dní. Slováci mali mať tréningový tábor v Írsku.

Úrady v Baskicku dostali podľa španielskych médií tento týždeň v stredu od UEFA vyrozumenie, že Bilbao nebude hostiť zápasy šampionátu.

S týmto "jednostranným" rozhodnutím UEFA však regionálne autority a miestny organizačný štáb nesúhlasia a budú žiadať finančné kompenzácie.

Na štadióne San Mames v Bilbau sa okrem zápasu Slovenska so Španielskom (23. júna) mali hrať aj ďalšie dve stretnutia domácej reprezentácie v skupine proti Švédsku a Poľsku a aj jeden osemfinálový duel.

V Dubline sa mali hrať aj zápasy Poľska so Švédskom a jedno osemfinále. Toto osemfinále sa preložilo do Londýna.

Niekde prídu aj diváci

V Mníchove počítajú v júni so zlepšením pandemickej situácie a do Allianz Areny by tak mohlo prísť približne 15.000 divákov.

Konečný verdikt o dejiskách EURO 2020 padol po videokonferencii exekutívy UEFA. Tá požadovala od všetkých dvanástich usporiadateľských miest garanciu, že sa počas zápasov dostanú na tribúny diváci.

Osem miest už dávnejšie potvrdilo, že na štadión fanúšikov pustí. Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin dostali čas do 19. apríla na definitívne vyjadrenie, či a v akej miere povolia divácku účasť. Rím už ju medzičasom schválil. Španielska futbalová federácia (RFEF) ponúkla Sevillu ako alternatívne dejisko.

Futbaloví fanúšikovia momentálne nemôžu ísť na štadióny nikde v Španielsku, v prípade Sevilly však výnimku udelili regionálne zdravotnícke úrady v Andalúzii.