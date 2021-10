Futbalový sviatok po ročnom čakaní. Obec zo štvrtej ligy sa teší na ligistu

PRÍBELCE. Čakali dlho, viac ako rok. Futbalisti TJD Príbelce mali hrať vlani v štvrtom kole Slovnaft Cupu so Slovanom Bratislava, pandémia však napokon všetko zrušila. Zápas bol najprv odložený a po niekoľkých mesiacoch definitívne zrušený – keďže sa v nižších súťažiach nehralo pre pandemické opatrenia, Slovnaft Cup pokračoval iba pre tímy prvej a druhej ligy. Príbelce boli spolu s ostatnými vyradenými družstvami nasadené v ďalšom ročníku pohára do toho istého kola, kam sa prebojovali predchádzajúci rok.

Prebehol však nový žreb. Ten prisúdil Príbelčanom iného ligistu: AS Trenčín. Privítajú ho v stredu 27. októbra o 14.30. Priateľské vzťahy „Určite by bolo krásne zmerať si sily s najpopulárnejším klubom na Slovensku, no Trenčín má tiež svoju bohatú históriu a kvalitu. V bývalých, ale aj súčasných funkcionároch AS máme niekoľko veľmi dobrých priateľov, s ktorými sme v kontakte od vylosovania. Tešíme sa, že k nám tento klub zavíta, lebo pred pár rokmi sme o súťažnom zápase medzi Príbelcami a Trenčínom hovorili iba žartovne,“ zdôraznil v mene vedenia klubu Filip Celleng.

Pandemická situácia značne ovplyvní počet divákov. Kapacita štadióna je 1600 miest, na zápase sa môže zúčastniť 25%. „Aj tak to vychádza na zaujímavú návštevu. Budeme vďační za každého diváka, lebo zápas hráme na vidieku v pracovný deň a so začiatkom, kedy je väčšina ľudí napriek súčasnej situácii ešte v plnom pracovnom či podnikateľskom nasadení,“ dodal Celleng. Zápas prebehne v režime OTP, organizátori žiadajú fanúšikov, aby mali nasadené rúška. Pre majiteľov vstupeniek bude pripravená aj tombola s vecnými cenami.

Tešia sa na Jendriška „Tešíme sa na zápas, chceme si to užiť. Minulý rok sme však boli lepšie pripravení z futbalovej stránky. Hráči boli v lepšom fyzickom a zdravotnom stave, tentoraz sa nám od začiatku kopili zranenia,“ uviedol tréner Príbelčanov Miroslav Gluch. On osobne si najviac prial ako súpera Spartak Trnava, ale nie je nespokojný ani s Trenčínom. Ako veľký fanúšik slovenského športu sleduje trenčiansky futbal aj hokej, s mestom ho spájajú aj rodinné väzby, žije tam jeho krstný otec. Jeho syna zase baví aj hokej a už bol dvakrát na kempe Mariána Gáboríka. „V Trenčíne sú zaujímavé mená, príde Erik Jendrišek, ktorý rozhodol zápas proti Česku v Prahe. Ľudia sa majú na čo tešiť,“ skonštatoval Gluch.

Vrátili sa kľúčoví hráči Štvrtoligové Príbelce sa na stretnutie so silným súperom naladili víťazstvom 6:1 s Málincom. „Vrátili sa do zostavy kľúčoví hráči Marek Melicher a Mário Kurák, čo je veľmi dôležité. V týchto súťažiach určujú systém hry práve títo kľúčoví hráči, ktorí majú skúsenosti. Ak vypadnú, je to cítiť, a to nás trápilo celú jeseň,“ prezradil tréner Príbeliec. Dodal, že mužstvo má ďalších dlhodobo zranených zo základnej zostavy. Favoritom stretnutia je Trenčín a to si uvedomuje aj Miroslav Gluch. „Sme realisti, ale futbal je pekný preto, lebo sa v ňom môže stať všetko,“ dodal.

Ukázať aj odvahu Príbelce pred rokom v 3. kole Slovnaft Cupu vyradili Nitru po víťazstve 2:1. K postupu boli blízko aj pred dvoma rokmi, keď podľahli Komárnu až v závere. Chcú potrápiť aj Trenčín. „Nechcem, aby sme iba bránili, hoci bude dôležité nedostať rýchly gól. Ak ukážeme trocha odvahy, budem spokojný,“ vyhlásil tréner Gluch.