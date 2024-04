Niké liga: Trnava vyhorela v Žiline, nestrelila ani gól

Šanca aj na strane Žiliny, Adang sa v šestnástke Spartaka dostal k lopte, z otočky pálil len do brániaceho hráča Trnavy, bude to roh pre MŠK.

Šanca aj na strane Žiliny, Adang sa v šestnástke Spartaka dostal k lopte, z otočky pálil len do brániaceho hráča Trnavy, bude to roh pre MŠK.

Rohový kop zahrali hostia výborne, ešte krajšie sa však do vzduchu zavesil domáci brankár Ľubomír Belko a vyboxoval loptu do bezpečia.

Rohový kop zahrali hostia výborne, ešte krajšie sa však do vzduchu zavesil domáci brankár Ľubomír Belko a vyboxoval loptu do bezpečia.

Mário Sauer sa pohral s loptou na pravej strany, poslal utešený center pred Takáča, Gidi sa zavesil do vzduchu so snahou o efektné zakončenie, no netrafil loptu.

Mário Sauer sa pohral s loptou na pravej strany, poslal utešený center pred Takáča, Gidi sa zavesil do vzduchu so snahou o efektné zakončenie, no netrafil loptu.

Žilinčanom gól vlial energiu do žíl a okamžite smerujú znovu do útoku.

Žilinčanom gól vlial energiu do žíl a okamžite smerujú znovu do útoku.

Žilina dala gól! TIMOTEJ JAMBOR poslal loptu do pravého dolného rohu bránky, Takáč sa hodil do opačnej strany, Žilina vedie 1:0!

goal Žilina dala gól! TIMOTEJ JAMBOR poslal loptu do pravého dolného rohu bránky, Takáč sa hodil do opačnej strany, Žilina vedie 1:0!

Ďalšia veľká šanca MŠK! Ďatkov center bol tečovaný za obranu hostí presne pre nabiehajúceho Samuela Gidiho, ktorý bol zoči voči Takáčovi, no namieril len do ľavej tyče trnavskej bránky!

important Ďalšia veľká šanca MŠK! Ďatkov center bol tečovaný za obranu hostí presne pre nabiehajúceho Samuela Gidiho, ktorý bol zoči voči Takáčovi, no namieril len do ľavej tyče trnavskej bránky!

A Žilina mohla ísť do vedenia! Všadebol Ďaťko zabojoval o zdanlivo stratenú loptu na pravej strane, poslal ju číhajúcemu Gidimu do šestnástky Trnavy, ale Samuel v zakončení trafil len brániaceho hráča hostí!

important A Žilina mohla ísť do vedenia! Všadebol Ďaťko zabojoval o zdanlivo stratenú loptu na pravej strane, poslal ju číhajúcemu Gidimu do šestnástky Trnavy, ale Samuel v zakončení trafil len brániaceho hráča hostí!

Hostia pri vysokom pressingu loptu nezískali, naopak Žilina sa vyrútila do prečíslenia 5 na 4. Javorčekov center z ľavej strany však pozorný Takáč skryl do svojej náruče.

Hostia pri vysokom pressingu loptu nezískali, naopak Žilina sa vyrútila do prečíslenia 5 na 4. Javorčekov center z ľavej strany však pozorný Takáč skryl do svojej náruče.

Zaujímavá akcia hostí, Erik Daniel sa na ľavej strane dostal k lopte a okamžite ju posielal do priestoru pred Belkovou bránkou, Žilinčania však jeho úmysel dobre prečítali a loptu získali do svojej moci.

Zaujímavá akcia hostí, Erik Daniel sa na ľavej strane dostal k lopte a okamžite ju posielal do priestoru pred Belkovou bránkou, Žilinčania však jeho úmysel dobre prečítali a loptu získali do svojej moci.

Rohový kop Ďatka smeroval na zadnú tyč, Minárik následne vrátil loptu hlavou do ohňa, James Ndjeungoue sa oprel do strely, ale trafil len brániaceho hráča Trnavy.

Rohový kop Ďatka smeroval na zadnú tyč, Minárik následne vrátil loptu hlavou do ohňa, James Ndjeungoue sa oprel do strely, ale trafil len brániaceho hráča Trnavy.

Úvodné zostavy: MŠK Žilina: Belko – Minárik (C), Stojčevski, Ndjeungoue – Ďatko, Gidi, Sauer, D. Javorček – Bile, Jambor, Iľko. Náhradníci: Belaník – Leitner, Jaššo, Adang, Essomba, Nsona, Bari, Hranica, S. Javorček. Tréner: Michal Ščasný FC Spartak Trnava: Takáč – Šulek, Koštrna (C), Kóša, Bolaji – Bainović – Bukata, Ofori – Daniel, Poznar, Azango. Náhradníci: Rusov – Štefánik, Paur, Ujlaky, Bernát, Mikovič, Ďuriš. Tréner: Michal Gašparík Rozhodca: Glova – Štofík, Kmec.

Úvodné zostavy: MŠK Žilina: Belko – Minárik (C), Stojčevski, Ndjeungoue – Ďatko, Gidi, Sauer, D. Javorček – Bile, Jambor, Iľko. Náhradníci: Belaník – Leitner, Jaššo, Adang, Essomba, Nsona, Bari, Hranica, S. Javorček. Tréner: Michal Ščasný FC Spartak Trnava: Takáč – Šulek, Koštrna (C), Kóša, Bolaji – Bainović – Bukata, Ofori – Daniel, Poznar, Azango. Náhradníci: Rusov – Štefánik, Paur, Ujlaky, Bernát, Mikovič, Ďuriš. Tréner: Michal Gašparík Rozhodca: Glova – Štofík, Kmec.