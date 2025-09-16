Slovenskí skokani predviedli najlepšie výkony. Výrazne sa posunuli v rebríčku

RAŠNOV. Slovenskí reprezentanti v skokoch na lyžiach si úspešne počínali na pretekoch FIS Grand Prix v rumunskom Rašnove.
Na mostíku HS97 predviedli doteraz najlepšie výkony v letnej sezóne. Tamara Mesíková, Kira Mária Kapustíková i Hektor Kapustík bodovali a výrazne sa posunuli v rebríčku FIS.
Mesíková dosiahla v sobotňajšej súťaži kariérové maximum v rámci FIS Grand Prix, keď po skokoch dlhých 83 a 87,5 m obsadila 11. miesto.
Jej reprezentačná kolegyňa Kapustíková skončila v sobotu na 29. priečke, no v nedeľu sa výrazne zlepšila a za skoky dlhé 78,5 a 77,5 m jej patrilo 18. miesto.
Mesíková v nedeľu pridala ešte 22. miesto a potvrdila stabilnú formu. Obe slovenské skokanky bodovali na všetkých šiestich pretekoch FIS Grand Prix, na ktorých doteraz štartovali.
Kapustík obsadil v sobotu 19. miesto po skokoch dlhých 86 a 91 m, pričom v prológu skončil siedmy.
V nedeľu svoje maximum ešte vylepšil a vďaka skokom 88,5 a 92 m si pripísal 11. miesto, pričom ho od prvej desiatky delilo len 0,2 bodu.
Rovnako ako jeho kolegyne, aj Kapustík bodoval na väčšine pretekov letnej série – na piatich zo šiestich štartov.
„Sme veľmi spokojní s výkonnostným progresom všetkých troch reprezentantov. Dievčatá sa stabilne držia v bodovanom pásme a Hektor ukázal, že dokáže držať krok s najlepšími,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Zväzu Slovenského lyžovania (ZSL) reprezentačný tréner skokanov Vladimír Frak.
Slovákov čaká v najbližších dňoch výnimočná príležitosť – testovanie nových olympijských mostíkov v talianskom Predazze, ktoré budú hostiť súťaže na zimných olympijských hrách Miláno-Cortina 2026.
Práve tam budú pokračovať v príprave na zvyšok letnej Grand Prix a blížiacu sa zimnú sezónu.