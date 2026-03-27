Kapustík bodoval v ďalších pretekoch. Pozíciu po 1. kole v Slovinsku ešte vylepšil

Hektor Kapustík.
Hektor Kapustík. (Autor: Zväz slovenského lyžovania)
TASR|27. mar 2026 o 17:17
Z triumfu sa radoval domáci Domen Prevc.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Planica

1.

Domen Prevc

Slovinsko

471,4 b

(232,5 m/230,5 m)

2.

Ren Nikaidó

Japonsko

451,3 b

(232,0 m/233,0 m)

3.

Daniel Tschofenig

Rakúsko

443,5 b

(221,5 m/233,5 m)

4.

Johann Andre Forfang

Nórsko

440,3 b

(215,5 m/227,5 m)

5.

Marius Lindvik

Nórsko

432,1 b

(227,0 m/225,5 m)

6.

Naoki Nakamura

Japonsko

423,3 b

(226,0 m/219,5 m)

21.

Hektor Kapustík

Slovensko

395,7 b

(220,0 m/224,5 m)

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v piatkových letoch Svetového pohára v slovinskej Planici delenú 21. priečku.

V súčte dvoch kôl získal 395,7 bodu. Z triumfu sa radoval domáci Domen Prevc (471,4 b).

Osemnásťročný Kapustík potvrdil dobrú formu, keď po vydarených pretekoch v nórskom Vikersunde (13. miesto) opäť bodoval.

V 1. kole dostal za skok dlhý 220 metrov od rozhodcov 193,7 bodu a postúpil z 24. priečky. V 2. kole, do ktorého sa prebojoval tretíkrát v kariére, svoju celkovú pozíciu ešte vylepšil, pristál na značke 224,5 m a získal 202 b.

Prevc, už istý držiteľ veľkého glóbusu, triumfoval po letoch dlhých 232,5 a 230,5 m. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaidó (451,3 b) a pódium doplnil Rakúšan Daniel Tschofenig (443,5).

Najdlhší let dňa predviedol Rakúšan Stephan Embacher, keď v 2. kole skočil 240 m.

Skoky na lyžiach

    Hektor Kapustík.
    Hektor Kapustík.
    Kapustík bodoval v ďalších pretekoch. Pozíciu po 1. kole v Slovinsku ešte vylepšil
    dnes 17:17
