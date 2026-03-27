Kapustík bodoval v ďalších pretekoch. Pozíciu po 1. kole v Slovinsku ešte vylepšil

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Planica
1.
Domen Prevc
Slovinsko
471,4 b
(232,5 m/230,5 m)
2.
Ren Nikaidó
Japonsko
451,3 b
(232,0 m/233,0 m)
3.
Daniel Tschofenig
Rakúsko
443,5 b
(221,5 m/233,5 m)
4.
Johann Andre Forfang
Nórsko
440,3 b
(215,5 m/227,5 m)
5.
Marius Lindvik
Nórsko
432,1 b
(227,0 m/225,5 m)
6.
Naoki Nakamura
Japonsko
423,3 b
(226,0 m/219,5 m)
21.
Hektor Kapustík
Slovensko
395,7 b
(220,0 m/224,5 m)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v piatkových letoch Svetového pohára v slovinskej Planici delenú 21. priečku.
V súčte dvoch kôl získal 395,7 bodu. Z triumfu sa radoval domáci Domen Prevc (471,4 b).
Osemnásťročný Kapustík potvrdil dobrú formu, keď po vydarených pretekoch v nórskom Vikersunde (13. miesto) opäť bodoval.
V 1. kole dostal za skok dlhý 220 metrov od rozhodcov 193,7 bodu a postúpil z 24. priečky. V 2. kole, do ktorého sa prebojoval tretíkrát v kariére, svoju celkovú pozíciu ešte vylepšil, pristál na značke 224,5 m a získal 202 b.
Prevc, už istý držiteľ veľkého glóbusu, triumfoval po letoch dlhých 232,5 a 230,5 m. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaidó (451,3 b) a pódium doplnil Rakúšan Daniel Tschofenig (443,5).
Najdlhší let dňa predviedol Rakúšan Stephan Embacher, keď v 2. kole skočil 240 m.