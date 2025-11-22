Slovenky sa nedostali medzi elitnú štyridsiatku. Kapustíková bola výrazne lepšia

Obsadila konečné 48. miesto.

Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková neuspeli v kvalifikácii na sobotňajšiu úvodnú súťaž Svetového pohára.

V nórskom Lillehammeri obsadila Kapustíková na veľkom mostíku výkonom 111,5 m a ziskom 95,3 bodu konečné 48. miesto a nedostala sa medzi elitnú štyridsiatku.

Chýbalo jej k tomu deväť bodov. Jej reprezentačná kolegyňa Mesíková skočila do vzdialenosti 90 metrov, dostala 70,4 bodu a skončila na 57. pozícii.

Štartovalo 65 skokaniek. V nedeľu sú na programe druhé preteky seriálu.

