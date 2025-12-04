Kapustíková sa v prvom kole nedokázala zlepšiť. Skočila rovných sto metrov

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR|4. dec 2025 o 18:10 (aktualizované 4. dec 2025 o 19:09)
V kvalifikácii skočila o jeden meter viac.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Wisla

1.

Anna Odine Strömová

Nórsko

246,0 bodu (127,0+124,0 m)

2.

Abigail Strateová

Kanada

240,9 (117,0+131,0)

3.

Nozomi Marujamová

Japonsko

236,9 (121,0+121,0)

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle.

V 1. kole súťaže na veľkom mostíku dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku.

Na čele postupujúcej tridsiatky bola Nórka Anna Odine Strömová so 124,6 bodu, ktorá potvrdila predpoklady a s celkovým ziskom 246 bodov sa stala víťazkou súťaže.

Triumfovala pred Kanaďankou Abigail Strateovou a líderkou celkového poradia Nozomi Marujamovou z Japonska.

Pre 27-ročnú Nórku to bolo len štvrté individuálne víťazstvo v kariére, naposledy triumfovala 18. februára 2023 v rumunskom Rasnove. Strateová predviedla najdlhší skok dňa 131,0 m a oproti 1. kolu sa posunula o dve priečky.

Skoky na lyžiach

    dnes 18:10
