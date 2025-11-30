Kapustíková bola blízko k postupu, na veľkom mostíku jej chýbali necelé dva body

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR|30. nov 2025 o 11:15
Kvalifikáciu suverénne ovládla Nozomi Maruyamaová.

Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková sa v nedeľu nekvalifikovali do hlavnej súťaže na pretekoch Svetového pohára vo švédskom Falune.

Kapustíková obsadila v kvalifikácii 46. miesto skokom dlhým 103 m a so ziskom 76,8 bodu. Od postupu medzi finálovú štyridsiatku ju delilo 1,8 bodu.

Mesíková skočila na veľkom mostíku o 12,5 metra menej než jej mladšia krajanka a s bodovým zápisom 53,4 zdolala iba dve súperky.

Najlepší výkon predviedla v kvalifikácii Japonka Nozomi Maruyamaová, ktorá zaletela na hranicu 126 m a zaznamenala 128,4 bodu. O rovnakých desať bodov nechala za sebou druhú Slovinku Niku Prevcovú.

