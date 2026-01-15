Kapustíková mala v Číne smolu. Na postup je chýbali len tri desatiny bodu

Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková sa neprebojovali do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v čínskom stredisku Čang-ťia-kchou.
Kapustíková obsadila vo štvrtkovej kvalifikácii 41. miesto, jednu priečku za postupom. Za skok dlhý 99,5 metra dostala 70,6 bodu a na prienik do piatkovej súťaže jej chýbali iba tri desatiny bodu.
Mesíková skončila na 43. mieste, pristála na značke 97 metrov a získala 67,1 bodu. Kvalifikáciu suverénne ovládla líderka SP Nika Prevcová zo Slovinska, skočila 126 metrov.
Iba 16-ročná Kapustíková minulý víkend prvýkrát vo Svetovom pohári bodovala, keď v slovinskom Ljubne osadila v sobotu sedemnáste a v nedeľu 24. miesto.