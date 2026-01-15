Kapustíková mala v Číne smolu. Na postup je chýbali len tri desatiny bodu

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR|15. jan 2026 o 10:58
V kvalifikácii obsadila 41. miesto.

Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková sa neprebojovali do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v čínskom stredisku Čang-ťia-kchou.

Kapustíková obsadila vo štvrtkovej kvalifikácii 41. miesto, jednu priečku za postupom. Za skok dlhý 99,5 metra dostala 70,6 bodu a na prienik do piatkovej súťaže jej chýbali iba tri desatiny bodu.

Mesíková skončila na 43. mieste, pristála na značke 97 metrov a získala 67,1 bodu. Kvalifikáciu suverénne ovládla líderka SP Nika Prevcová zo Slovinska, skočila 126 metrov.

Iba 16-ročná Kapustíková minulý víkend prvýkrát vo Svetovom pohári bodovala, keď v slovinskom Ljubne osadila v sobotu sedemnáste a v nedeľu 24. miesto.

Skoky na lyžiach

