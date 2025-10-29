Kapustík má olympijskú miestenku takmer vo vrecku. Bol by to splnený sen, hovorí

BRATISLAVA. Takmer istú miestenku na zimné olympijske hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára 2026) má slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Osemnásťročný reprezentant začína ostrú prípravu na blížiaci sa Svetový pohár, v ktorom bude chcieť získať potrebné body na udržanie si pozície v rebríčku.
Dôvod na radosť by mohla byť u Kapustíkovcov dvojnásobná, keďže reálnu šancu dostať sa na olympiádu má aj Hektorova mladšia sestra Kira Mária.
Sto dní do začiatku hier v Taliansku hrá všetko v prospech Kapustíka. V renkingu mu patrí priečka zaručujúca olympijskú miestenku. Dôležité bude potvrdiť ju počas zimných súťažných podujatí, po ktorých sa v januári uzavrie menoslov účastníkov ZOH.
„Bol by to splnený sen, ak sa to podarí. Je to na 99 percent isté. Verím, že to vyjde a každú chvíľu sa to potvrdí na 100. Kvalifikačná doba sa skončí až v januári, takže bude náročné si udržať miesto. Budem o neho bojovať počas zimy vo Svetových pohároch a Kontinentálnych pohároch,“ povedal Kapustík v rozhovore pre TASR.
Nádej hneď na tri miestenky v skokoch na lyžiach má Slovensko aj vďaka jeho sestre Kire Márii a jej tímovej kolegyni Tamare Mesíkovej, ktorá je veľmi blízko k postupovej definitíve.
„Rozprávame sa o tom nejakým spôsobom každý deň. Je to veľká česť mať brata, ktorý sa dostane na olympiádu. Pre mňa by to bola ešte väčšia, keby sa mi to podarí. Zároveň by to bol aj veľký záväzok,“ povedala pre TASR 16-ročná Kira Mária Kapustíková, ktorú čaká tuhý boj a v súčasnosti je tesne pod čiarou postupujúcich.
„Chcem sa zúčastniť všetkých SP, pokiaľ to bude možné. Určite pôjdem aj na interkontinentálny pohár, tam mám väčšiu šanca bodovať,“ dodala.
Kapustíkovci v pondelok odlietajú na sústredenie do nemeckého Obersdorfu. Na mieste, kde každoročne začína Turnaj štyroch mostíkov, ich čaká tréning na veľkom mostíku.
„Ja som tam ešte neskákal, ani Kira. Skákali sme iba na 90-tke, teraz pôjdeme trénovať na 120-tku. Budeme sa pripravovať na Svetový pohár, následne pôjdeme nachvíľu domov.
Potom nás čaká Zakopané a 17. novembra odlietame do Nórska na úvodné podujatie SP,“ povedal Kapustík. Svetový pohár začína 21. novembra v nórskom Lillehammeri.
Kapustík sa v tomto roku stal prvým slovenským skokanom na lyžiach, ktorému sa podarilo doletieť za hranicu 200 metrov.
Rekordný zápis sa uskutočnil 27. marca v slovinskej Planici, kde dosadol na métu 202 metrov. Primárne sa venuje skokom a rozhodol sa vyradiť severskú kombináciu, v ktorej skoky dopĺňa beh.
„Skokani na lyžiach musia byť chudí a behmi som naberal svaly na vrchu tela, ktoré na skoky nepotrebujem. Zlepšil som sa aj práve pre to, že som vynechal bežky,“ vysvetlil Kapustík svoj krok.