Ľudia ho nazývajú klamárom. Netrénuje, ale na MS opäť zažiaril

V posledných rokoch však zaznamenáva výkonnostný úpadok. Od augusta 2018 vyhral jediný turnaj a v rebríčku PDC Order of Merit spadol na šieste miesto.

LONDÝN. Gary Anderson je pre priaznivcov šípok známe meno. Je to usmievavý chlapík, ktorý sa v rebríčkoch popularity umiestňuje na popredných priečkach a v zbierke jeho úspechov sa vynímajú dva tituly z majstrovstiev sveta.

Strávil som veľa rokov hraním šípok. Pokiaľ neviete, kde sú trojnásobky a dvojnásobky, potom by ste sa mali venovať inému hobby," cituje britský denník Daily Mail slová Andersona, ktorý ťaží zo svojho výnimočného talentu.

"Netrénujem. Vydržím týždne bez hádzania šípok. Ľudia ma nazývajú klamárom, ale hovorím vám, ak to chcete vidieť, príďte a žite so mnou šesť mesiacov.

Známa je historka o tom, keď prvýkrát držal v ruke šípky.

Kamaráti mu povedali, aby skúsil trafiť to červené políčko, mysleli tým trojnásobok čísla 20. A aké boli prvé hody Andersona? Postupne trafil 180, 140 a 180, hoci nevedel, čo to znamená. Prišlo mu to až príliš jednoduché.

Zvládol kľúčové momenty

"Lietajúci Škót" nie je hráčom, ktorý by šípkam obetoval všetko. Možno keby viac trénoval, mohol toho s jeho talentom dokázať ešte viac.

Keď však prídu majstrovstvá sveta, akoby sa dnes 51-ročný Anderson vrátil do starých čias. Do rokov, keď si šípky naplno užíval, hádzal jednu 180-ku za druhou a nepochybne bol jedným z Top 3 najlepších hráčov na svete.

V Alexandra Palace chýbal z posledných ôsmich šampionátov v semifinále len dvakrát. Tento raz si postup do elitného kvarteta vybojoval po tom, čo v sobotňajšom štvrťfinále zdolal Angličana Lukea Humphriesa 5:2 na sety.

Lepšie zvládol kľúčové momenty zápasu, veď posledné tri sety vyhral najtesnejším rozdielom 3:2. Stále tak môže pomýšľať na obhajobu vlaňajšieho finále, v ktorom nestačil na Walesana Gerwyna Pricea.