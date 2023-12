Mladík na MS vyzve legendu. Keď mal tri roky, napodobňoval jej životný úspech

Smith zahral priemer 102,47, no napriek tomu nezískal ani jeden set.

Jeho prehra s Chrisom Dobeym nie je prvotriednou senzáciou, no spôsob, akým dokázal 33-ročný Angličan triumfovať by čakal iba málokto.

LONDÝN. Michael Smith sa aspoň zatiaľ nestane štvrtým hráčom, ktorý dokázal obhájiť titul na MS v šípkach. Angličan s prezývkou Bully Boy patril k hlavným favoritom, no končí už pred bránami štvrťfinále.

Pri pohľade na štatistiky nie je vyrovnaná iba jedna, no tá kľúčová. Kým Smith premenil každý tretí double, Dobey mal skvelú úspešnosť (52,17 %).

"Na dvadsiatkach som sa necítil tak dobre. Bol som trochu nervózny. Michael je skvelý chalan, ale víťaz mohol byť len jeden a som rád, že to bol môj večer," povedal Dobey pre oficiálny web PDC.

Chris Dobey (vľavo) po víťazstve nad Michaelom Smithom na MS v šípkach 2024. (Autor: TASR/ PA via AP)

Van Gerwen chce hrať ešte lepšie

Druhýkrát po sebe sa na Nový rok predstaví vo štvrťfinále MS. Vlani ho 5:0 deklasoval Michael van Gerwen, tentokrát bude čeliť lepšiemu zo súboja medzi Robom Crossom a Jonnym Claytonom.

"Nemyslím si, že by ma niekto podceňoval, vedia, čo dokážem. Počas tohto turnaja som dosť konzistentný a idem do toho naplno. Chcem sa stať šampiónom," dodal víťaz tohtoročného The Masters.