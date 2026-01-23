Ninis sa dostal do najlepšej dvadsiatky. Po prvom kole si mierne pohoršil

Svetový pohár v sánkovaní - Oberhof
1.
Felix Loch
Nemecko
1:24,673 min
42,288 s / 42,385 s
2.
Jonas Müller
Rakúsko
+ 0,089 s
42,313 s / 42,449 s
3.
Max Langenhan
Nemecko
+ 0,321 s
42,420 s / 42,574 s
17.
Jozef Ninis
Slovensko
+ 1,296 s
42,915 s / 43,054 s
Slovenský sánkar Jozef Ninis obsadil na piatkových pretekoch Svetového pohára v nemeckom Oberhofe 17. miesto v súťaži jednotlivcov.
V 1. kole predviedol 14. najlepšiu jazdu za 42,915 s, v druhej jazde zaznamenal 18. najlepší výkon 43,054.
V celkovom hodnotení mu patrí 22. priečka. Ninisa čaká v tobogane v Cortine d´Ampezzo šiesty štart pod piatimi kruhmi.
V pretekoch triumfoval Nemec Felix Loch, ktorý sa dostal aj do čela poradia SP. Vedie o jediný bod pred Rakúšanom Jonasom Müllerom.