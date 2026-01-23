Ninis sa dostal do najlepšej dvadsiatky. Po prvom kole si mierne pohoršil

TASR|23. jan 2026 o 14:39
V celkovom hodnotení mu patrí 22. priečka.

Svetový pohár v sánkovaní - Oberhof

1.

Felix Loch

Nemecko

1:24,673 min

42,288 s / 42,385 s

2.

Jonas Müller

Rakúsko

+ 0,089 s

42,313 s / 42,449 s

3.

Max Langenhan

Nemecko

+ 0,321 s

42,420 s / 42,574 s

17.

Jozef Ninis

Slovensko

+ 1,296 s

42,915 s / 43,054 s

Slovenský sánkar Jozef Ninis obsadil na piatkových pretekoch Svetového pohára v nemeckom Oberhofe 17. miesto v súťaži jednotlivcov.

V 1. kole predviedol 14. najlepšiu jazdu za 42,915 s, v druhej jazde zaznamenal 18. najlepší výkon 43,054.

V celkovom hodnotení mu patrí 22. priečka. Ninisa čaká v tobogane v Cortine d´Ampezzo šiesty štart pod piatimi kruhmi.

V pretekoch triumfoval Nemec Felix Loch, ktorý sa dostal aj do čela poradia SP. Vedie o jediný bod pred Rakúšanom Jonasom Müllerom.

