Ninis nevie rozdýchať výsledok. Uvažuje o šiestej olympiáde

Ninis po tretej jazde len ťažko nachádzal slová: "Nemôžem to rozdýchať, veľmi ma to mrzí a som z toho hotový. Bol som dnes pred pretekmi nervózny, lebo včerajšie jazdy mi narobili vrásky.

Päť účastí pod olympijskými kruhmi by chcel 40-ročný sánkar ešte zveľadiť, no definitívne sa rozhodne až doma: "Sú to ďalšie štyri roky tvrdej práce. A ja som aj manžel a otec dvoch detí. Vypariť sa z domu na mesiac v kuse a nechať ženu samú...

Uvidíme, ak bude súhlasiť manželka a deti dovolia, tak by som ešte chcel zabojovať o nejakú medailu. Za ten pocit, čo som tomu obetoval. Či to bude z olympiády neviem, ale aspoň zo Svetového pohára by som chcel."

Ninis uviedol, že pod jeho výkon sa podpísala aj nervozita: "Štart som mal pomalší oproti včerajšku, ale bol som fakt nervóznejší a plný očakávania. Chcel som dať bezchybnú jazdu, stačilo by to. Bolí to, je to drobné zaváhanie.

Musím to v sebe ešte dusiť a vyliečiť sa z toho. Je ťažké vysporiadať sa s tým, ale v športe to takto chodí. Musím sa s tým vyrovnať sám. Zajtra sa pôjdem pozrieť na Petru Vlhovú, ak stihnem, potom aj na kolegyňu Katarínu Šimoňákovú. Pôjdem si vyvetrať hlavu."

