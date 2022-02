Šimoňáková: Viem jazdiť, to ma teší. Konkurencia je veľká, my sa na ňu nechytáme

"Cítim sa veľmi dobre, som šťastná a spokojná. Mala som na tréningu veľa problémov, preto som nevedela, čo mám čakať od pretekov. Myslím, že som to dala dobre, aj keď včera mi prvá jazda úplne nevyšla. Chyba v nej ma zrejme pripravila o štvrtú jazdu, do ktorej išlo najlepších dvadsať báb. Ale som spokojná, keďže tréningy neboli dobré," uviedla po súťaži.

Z pretekov jednotlivkýň na ZOH v Pekingu si odnáša dobrý pocit, ktorý by chcela zužitkovať v tímovej súťaži.

PEKING. Napriek 25. miestu, ktoré vystavilo Kataríne Šimoňákovej stopku pred štvrtou jazdou, bola slovenská sánkarka so svojim vystúpením spokojná.

"Na pohľad je to veľmi pekná dráha, ale má zákerné a ťažké pasáže, ktoré robili problémy aj favoritom. Ale oproti novembru bola celá trať oveľa lepšie pripravená. Prvé dve zákruty boli jednoduchšie ako na ´sveťáku´," uviedla Šimoňáková.

"Odnášam si veľa skúseností a pocit, že dokážem jazdiť možno nie s najlepšími, ale nestratím sa. Konkurencia je veľká, navyše my sa na ňu s materiálnym vybavením vôbec nechytáme. Ale jazdiť viem a to ma teší."

Spolu s Jozefom Ninisom a dvojicou Tomáš Vaverčák-Matej Zmij sa ešte mladá sánkarka predstaví v tímovej štafetovej súťaži, výsledok z pretekov jednotlivkýň ju nabudil:

"Zatiaľ sme sa o tom s chalanmi nerozprávali, každý sa chcel sústrediť na svoj výkon. Je to bonus a veríme, že podáme dobrý výkon. Ja sa na to veľmi teším. S tým, čo som predviedla, pôjdem do pretekov pokojnejšie a nebudem mať taký stres z toho, že sklamem tím."

