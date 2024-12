Prekonal legendárneho Kasparova. Tínedžer z Indie je najmladší majster sveta v šachu

Po 30. ťahu už mali obaja veľmajstri limitovaný materiál, no Ting sa dostal do časovej tiesne a v nej sa dopustil osudovej chyby, ktorú Gukeš využil.

"Keď zahral vežou na F2, ešte som si to neuvedomil. Moment, kedy mi to došlo, bol najlepší v mojom živote. Sníval som o tomto od svojich šiestich alebo siedmich rokov, ako každý šachista. Ďakujem všetkým, ktorí so mnou absolvovali túto cestu," uviedol Gukeš podľa indických médií.

Ting neobhájil titul po tom, ako vlani v Astane zdolal Rusa Jana Nepomňaščého a postaral sa o ukončenie hegemónie Nóra Magnusa Carlsena. Tá trvala od roku 2013.

"Chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomil, že som spravil chybu. Mohol som byť lepší, no vzhľadom na včerajšie šťastie je výsledok nakoniec fér. Nemám výčitky," zhodnotil Li-žen.