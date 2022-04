V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas šiesteho kola nadstavbovej časti Fortuna ligy medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava.



Hostia zo Slovana Bratislava privítali v minulom kole na svojom štadióne Dunajskú Stredu. Skóre otvoril v 26. minúte Jaromír Zmrhal. Takmer ihneď po zmene strán sa zapísal na streleckú listinu Ibrahim Rabiu a v 59. minúte dal tretí gól domácich Alen Mustafić. V úplnom závere ešte skorigoval výsledok Sharani Zuberu a Belasí zvíťazili 3:1.



Slovan Bratislava doteraz získal 66 bodov a v ligovej tabuľke mu patrí prvá pozícia. Pred svojím aktuálnym súperom, druhým Ružomberkom, má štrnásťbodový náskok. Znamená to, že pokiaľ klub z hlavného mesta získa pod Čebraťom aspoň bod, stane sa dvadsiatykrát v dejinách majstrom Slovenska a zároveň získa štvrtý majstrovský titul v rade.



Domáci Ružomberok hral uplynulý víkend v Trnave so Sereďou. Liptáci mali priam ideálny vstup do stretnutia, keď ich už v 2. minúte poslal do vedenia Martina Rymarenko peknou strelou od brvna a po štrnástich minútach skóroval po priamom kope Matej Madleňák. Potom mohli hostia ešte výraznejšie zveľadiť svoj náskok a aj Sereď mala viaceré príležitosti na zníženie. Najbližšie k tomu bol Andrej Fábry, keď namieril do brvna. V závere polčasu napokon za Ružu skóroval Martin Boďa a následne vrátil domácich do zápasu Mateus De Oliveira Silva. V druhom polčase Ružomberčania umne odolávali ofenzívnym snahám Serede. Pätnásť minút pred koncom riadnej hracej doby videl po druhej žltej červenú kartu Andrej Fábry. Domácemu celku sa aj preto už nepodarilo zdramatizovať záver a Ruža vyhrala 3:1.



Ružomberok má na svojom konte 52 bodov a nachádza sa na priebežnom druhom mieste. Od prvého Slovana Bratislava ho delí štrnásť bodov a tretia Trnava naň stráca dva body. Aj pre Liptákov pôjde o dôležitý súboj, keďže pri snahe získať prvé ligové striebro v klubovej histórii je každý bod dobrý. Navyše pokiaľ Ruža zvíťazí, definitívne bude mať istotu zisku šiestej medaily v najvyššej súťaži a spolu s ňou aj miestenky v Európskej konferenčnej lige UEFA.



Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli už štyrikrát a ich vzájomné súboje sú pomerne vyrovnané. V základnej časti Fortuna ligy dokázali Ružomberčania ako jediný tím v súťaži zdolať Belasých, keď nad nimi vyhrali pod Čebraťom 1:0. Úradujúci majster im to následne oplatili v hlavnom meste rovnakou mincou a vyhrali 1:0. V osemfinále Slovnaft Cupu hranom v Ružomberku bol úspešnejší Slovan, keď postúpil po výhre 2:0. Zatiaľ posledný vzájomný súboj sa odohral v druhom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v Bratislave a skončil sa remízou 1:1.