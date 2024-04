Bol to gól alebo nie? Puk určite vošiel do bránky, no nik ho nevidel, vraví Martinec

Určite vošiel do bránky, veď kde inde by mohol byť? Vyplýva to z logiky veci. Puk som však nevidel – a nevidel ho ani bránkový rozhodca. Vtedy platilo, že ak nie je puk viditeľne za bránkovou čiarou, gól nemôže platiť. Hlavný rozhodca ho najprv uznal, no po porade s bránkovým a po Treťjakovom proteste svoje rozhodnutie zmenil.

Protestovali ste aj vy?

Nie, vtedy nebolo v móde diskutovať s rozhodcami, nebodaj na nich vyvíjať tlak, ako to býva neraz v súčasnosti. A asi by to ani nepomohlo. Situáciu by vyriešilo video, no vtedy ešte nebolo k dispozícii. Dnes vám kamerový systém priblíži sporný moment z rôznych uhlov pohľadu.

Druhý zápas ČSSR - Sovietsky zväz (1:3), sporný moment v čase 1:02:00