Sovieti nemali radi stres, spomína legenda Slovana. Tréner skončil po titule v bazéne

Na MS v hokeji 1972 v Prahe do seba všetko zapadlo, ako malo. Najviac ma uchvátila neobyčajne žičlivá atmosféra, súzvuk s fanúšikmi, vraví majster sveta JÚLIUS HAAS (77), niekdajší šikovný útočník bratislavského Slovana, člen zlatej reprezentácie. Čo prvé vám napadne pri spomienke na majstrovstvá sveta 1972 v Prahe?

Pamätné pražské šampionáty Desaťkrát bola Praha dejiskom majstrovstiev sveta v hokeji, viackrát spolu s ďalšími mestami (vrátane Bratislavy), ale vždy s privilégiom hostiť zápasy o medaily. Výnimočné momenty z histórie pražských šampionátov si Sportnet pripomenie v seriáli až do začiatku MS 2024 v Prahe a Ostrave.

Staroba (so smiechom). Vek nezastavíš, preto je dobré si ho spríjemniť - hoci aj spomienkami na jedinečný titul. Zažili sme niečo úžasné - športovo, spoločensky, organizačne. V hoteli v Průhoniciach, kde sme bývali, nám pripravili vynikajúce podmienky.

Keď sme sa vracali zo zápasov, ľudia nám pri ceste i z okien nadšene mávali, blikali svetlami a tlieskali. Bolo to až dojímavé. Na tú srdečnú atmosféru sa nedá zabudnúť. Ale - zaujíma to dnes niekoho? Odvtedy ubehlo vyše pol storočia, z jednej republiky sú dve a čo sa v posledných rokoch deje so Slovanom, klubom, ktorý mám v srdci, mi hlava neberie... Domnievali sme sa, že prvá spomienka sa zaligoce zlatom. Nepripúšťali ste si tlak z veľkého očakávania? Medaila vždy poteší, najmä ak je zlatá. Všetko smerovalo k tomu, aby sme ju získali. Za seba poviem, že som bol šťastný, že som sa dostal do reprezentácie. Hokejista zo Slovenska musel byť naozaj kvalitný, aby sa v silnej konkurencii uplatnil.

V Slovane sme mali výbornú sezónu, po miernom sklamaní na februárovej olympiáde v Sappore (bronz, pozn.) sme sa do národného tímu dostali šiesti. Mali sme skvelú brankársku dvojicu Dzurilla, Sakáč, výbornú obranné duo Tajcnár, Kužela, v útoku s Vencom Nedomanským, najproduktívnejším hráčom v lige, sme si rozumeli takmer naslepo. Radosť hrať, hokejom sme sa zabávali i užívali si život. Šampionát potvrdil, že sme si nomináciu zaslúžili.

Slovan skončil druhý o dva body za jihlavskou Duklou. V tej sezóne však s ňou neprehral. Nepreniesla sa rivalita do reprezentácie? A prečo? Vôbec nie! Čo sa udialo na ľade, ostalo tam, mimo ľadu sme boli kamaráti a sme nimi dodnes, o reprezentácii ani nehovoriac. Jihlaváci Honzo Suchý, bratia Holíkovci s Klapáčom i hráči z Brna, Kladna či Pardubíc boli fajn chalani. Jirko Holík by ani muche neublížil. A že sme skončili druhí? Každý z českých tímov sa na nás chcel vytiahnuť, slovanistov povolávali do jihlavskej Dukly, aby bratislavský tím oslabili. Vedeli sme sa tým vyrovnať, neskôr utvorením Dukly v Trenčíne sa to zmenilo.