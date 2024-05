Slovenského rozhodcu čaká už tretie vrcholné podujatie za sebou. Ako sa pripravoval na ME?

Slovensko bude mať zastúpenie na ME v malom futbale 2024 (EMF EURO 2024) v Sarajeve aj v pozícii rozhodcu. Program, výsledky a tabuľky na ME v malom futbale 2024 Na šampionát bol nominovaný MICHAL BÉREŠ, ktorý už rozhodoval zápasy aj na EMF EURO 2022 v Košiciach a taktiež na majstrovstvách sveta 2023 v Spojených arabských emirátoch. Jediný Slovák medzi rozhodcami na tohtoročnom šampionáte povedal viac v rozhovore pre Slovenský zväz malého futbalu.

Čo pre vás znamená, že si znovu zapískate na vrcholnom fóre, akým je EMF EURO?

Keďže je to za posledné dva roky už tretie vrcholné podujatie, ktorého sa zúčastním, znamená to pre mňa, že som sa udomácnil medzi najlepšími rozhodcami a počíta sa so mnou. Ako ste sa dozvedeli, že ste opäť nominovaný na EMF EURO? Dozvedel som sa to od pána Martina Cassidyho, ktorý je v EMF zodpovedný za rozhodcov.

Michal Béreš. (Autor: Slovenský zväz malého futbalu)

Ako sa rozhodca pripravuje na EMF EURO? Na to, aby mohol byť rozhodca nominovaný, musí splniť základné body: znalosť pravidiel, fyzická pripravenosť, ovládanie cudzieho jazyka. Pre mňa príprava spočíva najmä v tej fyzickej časti.

Aké máte očakávania od šampionátu? Od šampionátu očakávam a sám som zvedavý, či dokáže prekonať úroveň posledného EURO z Košíc. Už to budem vedieť porovnať, latka je nastavená celkom vysoko. Viete už, aké budete rozhodovať zápasy? O tom, ktoré zápasy budeme rozhodovať, sa dozvieme na úvodnom mítingu po príchode do Sarajeva. Najprv dostaneme rozpis na prvé tri dni, potom bude záležať hlavne od výkonov.

Michal Béreš. (Autor: Slovenský zväz malého futbalu)

S akým cieľom ide rozhodca na EMF EURO? Mojim cieľom je vždy byť nominovaný v záverečných fázach turnaja. Takže minimálne semifinále, optimálne zápas o medaily.

Rozhodovali ste už zápasy na EMF EURO 2022 v Košiciach a taktiež zápasy na majstrovstvách sveta v SAE. Čo musí robiť rozhodca pre to, aby bol nominovaný na takéto vrcholné podujatie? V prvom rade je to cudzí jazyk, bez toho by to nešlo. Hovorím plynule po anglicky, čo je obrovskou výhodou. Ďalej je to licencia rozhodcu EMF alebo WMF, ktorú som získal minulý rok v Sofii, kde sme robili vedomostné aj fyzické previerky. A nakoniec - účasť na všetkých leveloch súťaží doma aj v zahraničí, samozrejme so spoľahlivým výkonmi.

Michal Béreš pri rozhodovaní na MS v malom futbale 2023. (Autor: Slovenský zväz malého futbalu)

Asi je zbytočné sa pýtať, komu budete fandiť... Fandiť budem jednoznačne Slovákom, aj keď ja nemôžem rozhodovať ich zápasy. To znamená, že ak chlapci postúpia do finále, pre mňa zostáva maximálne zápas o tretie miesto. To by som však s radosťou prijal.