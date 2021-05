Hľadal Mourinho na mape Čadcu? Bolo to ako sen, spomína prvý Slovák vo Wembley

Áno, viem narátať do desať (smiech). Ale to je všetko.

Prestup Slováka do Premier League je vždy veľká senzácia. Ako sa vám to vlastne podarilo?

Keď som prišiel do Boltonu na prvý tréning, roztriasli sa mi kolená. Nevedel som, či dokážem vôbec nahrať na dva metre. Postupne som sa však oťukal a išlo to.

Do Senca prišiel nový investor a všetko fungovalo na vysokej úrovni. Hneď v premiérovej sezóne sme postúpili do ligy.

V Žiari ste hrali o prvé miesto, no vy ste sa sťahovali do Senca.

Tretiu ligu Stred. Bola to kvalitná súťaž, určite lepšia ako dnešná. Navyše, pre mňa ako mladého chalana to bola výborná skúsenosť.

Keďže v Boltone sa viacero hráčov zranilo, musel som ísť naspäť. A to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať.

Zo slovenskej ligy do anglickej, to musel byť veľký skok.

Prvý raz to bola prehra v drese Leedsu s Doncasterom o postup do Championship.

Vážim si ale hlavne to, že v Premier League som hral proti všetkým klubom veľkej štvorky. Zahral som si na Old Trafford, Highbury, Stamford Bridge, Anfield Road, ale hlavne na slávnom Wembley.

Môžem rozprávať hodiny, ale to musí človek zažiť. Keď som tam prišiel a prvé zápasy som nehrával, viac som sa pozeral na tribúny ako na ihrisko. Tí fanúšikovia, to je niečo neuveriteľné. Dodnes mi naskakuje husia koža.

Má fantastického trénera Marcela Bielsu. Keď zostane, môže to s Leedsom dotiahnuť do európskych súťaží. Zostal som veľký fanúšik, tak ako aj ostatných klubov, v ktorých som hrával. Teším sa z úspechov a sklamaný som z neúspechov.

V Anglicku ste si zahrali aj nižšie súťaže za Carlisle United a Portsmouth. Aké zážitky máte z týchto tímov?

Carlisle je rodinný klub so skvelými ľuďmi okolo. Našiel som si tam množstvo kamarátov. Historický moment bol, keď sme vo Wembley vyhrali pohárovú súťaž číslo tri. Krásne spomienky.

V Portsmouthe som strávil len polovicu sezóny a bol takisto ako Leeds v nútenej správe. Vedenie anglického futbalu malo nariadenie, že takéto kluby môžu s hráčmi podpisovať len mesačné zmluvy, ja som ich teda podpísal šesť.

Nebolo isté, čo bude s klubom ďalej, preto som sa rozhodol posunúť inde. Pomohol mi tréner Vladimír Weiss, ktorý ma dostal do klubu Kairat Almaty.

Kazachstan oproti Anglicku nie je veľmi futbalovou krajinou. Nevnímali ste to ako krok späť?

O krajine som veľa nevedel, videl som len film Borat, a to bolo všetko (smiech). Pozeral som, kam vôbec idem. Myslel som si, že tam ľudia chodia na koňoch a žijú ako v stredoveku. Ale nie je to pravda.

Kazachstan je nádherná krajina s krásnymi mestami a horami. Áno, sú tam chudobnejšie štvrte, ale to sú aj na Slovensku. Vedel som, že tréner Weiss by do ničoho zlého nešiel. Určite tento krok neľutujem a neberiem ho ako vstup do niečoho horšieho.