Kostelník: Na postup do Fortuna ligy sú iní kandidáti. My im to znepríjemníme

Hoci na vedúcu Podbrezovú strácajú len štyri body, o postupe do Fortuna ligy nehovoria. Tréner MFK Skalica JOZEF KOSTELNÍK (51) si praje hlavne zdravie svojich zverencov. Aby mohli stabilne hrávať a výkonnostne napredovať. Ako by ste zhodnotili výkony svojho mužstva v jesennej časti druhej ligy? Som s nimi veľmi spokojný. Aj s postavením v tabuľke. Je pravda, že sme mohli mať o pár bodov viac, vždy to môže byť lepšie, pozeráme sa však smerom dopredu. Ktoré zápasy by ste označili za najlepšie z vaše strany?

Ceníme si výhru v Podbrezovej a doma s Košicami. V týchto zápasoch sme podali solídne výkony. Páčil sa mi aj výkon proti Banskej Bystrici, s ktorou sme remizovali 0:0. Je pravda, že sme polhodinu mali o hráča navyše, súper však bol kompaktný v obrane a organizovanou hrou nás nepúšťal do šancí. Banská Bystrica má vyspelé mužstvo a veľkú kvalitu.

A čo najhoršie? Z nepodarených by som vybral zápas v Námestove, kde sme s nováčikom len remizovali 0:0. Bol to však začiatok sezóny a my sme v lete obmieňali káder. Naopak, radosť mi robí obrana, inkasovali sme najmenej gólov. Nejde len o defenzívu a brankára, ale spôsob hry celého mužstva.

Spĺňa vaše mužstvo fortunaligové kritériá? Chalani sa zo dňa na deň zlepšujú, no to si netrúfnem odhadnúť. Špeciálne to neriešime, na výhru a postup sú iní kandidáti. Spomeniem tímy ako Podbrezová, Banská Bystrica, Košice, ale aj Komárno. Veľké mestá historicky patria do Fortuna ligy, pretože by zdvihli jej kredit. My sa im však postup pokúsime znepríjemniť. Verím, že na jar budeme hrať o čelo tabuľky a miešať karty do posledných kôl. Pretože aj pre hráčov je zaujímavejšie hrať o niečo. Ako vidíte úroveň druhej ligy? Súťaž má nesmiernu kvalitu, ešte väčšiu ako minulý rok. V tejto sezóny sa pridalo Humenné, ktoré úroveň ešte pozdvihlo. Každý víkend nastupujeme na náročné zápasy, čo je pre našich mladých hráčov veľká škola. Takéto merania síl potrebujú. Mal som možnosť vidieť naše, ale aj iné zápasy druhej ligy. A trúfnem si povedať, že mnohé sa úrovňou vyrovnali Fortuna lige. Rozprával som sa o tom aj s inými trénermi, ktorí majú podobný názor.

Jozef Kostelník - bývalý hráč Sparty Praha či Českých Budějovíc dnes vedie klub zo Záhoria.

V poslednom období sa veľa diskutovalo o béčkach, ktoré do zápasov druhej ligy posielajú futbalistov áčka. S jedným súperom tak urobia, inokedy nie. Je takáto súťaž regulárna? Jedná sa hlave o Žilinu, pretože Slovan Bratislava nominuje „áčkarov“ len málokedy. Ja tu ale nie som na to, aby som to hodnotil. My však máme také „šťastie“, že cez reprezentačnú prestávku hráme vždy proti Žiline. Žilinčania potrebujú, aby mali ich hráči prax, preto ich pochopiteľne pošlú za béčko. Pre nás sú takéto stretnutia náročné, no na druhej strane výzva. Veľmi si preto vážim, že sme naposledy na umelej tráve dokázali zvíťaziť. Treba však priznať, že sme mali aj šťastie. A viackrát nás podržal náš výborný brankár. Po zápase v Trebišove sa písalo o sporných verdiktov rozhodcov namierených proti Skalici. Ako ste to videli vy? Kopala sa proti nám penalta a jeden hráč bol vylúčený. Keďže nášmu futbalistovi bol zrušený trest a rozhodca dostal stopku, niečo na tom bolo. Je to však na dlhú diskusiu a nerád by som bol, keby niekto povedal, že vyplakávame. Vnímam to tak, že vo futbale rozhoduje aj vyššia moc a väčšie psy štekajú viac. Ako v živote, aj vo futbale je všetko o ľuďoch. Nám preto nezostáva nič iné, len poctivo bojovať a snažiť sa prekvapiť.

Plánujete do jarnej odvety zmeny v kádri? Veľké nie. Jeden, dvaja hráči zrejme odídu, ale to je všetko. S chalanmi, ktorých máme, som spokojný. Typologicky veľmi dobre zapadli do nášho futbalu a nemám preto dôvod ich meniť. Škoda, že sme na jeseň mali viacerých hráčov zranených. Keď sa však dajú dokopy, bude to dobre. Aký režim bude mať mužstvo v najbližšom období? Po poslednom zápase sme mali týždeň voľno a čakajú nás ešte dva týždne tréningov. Tradične, po 6. januári zahájime prípravu a odohráme niekoľko prípravných zápasov. Zúčastniť by sme sa mali na Zimnej Tipsport lige, kde si zmeriame sily s účastníkmi Fortuna ligy, čo bude pre nás dobrá skúsenosť. Uvidíme však, aká bude situácia ohľadom pandémie. V tejto neľahkej dobe si prajem, aby všetci hráči a fanúšikovia boli zdraví.