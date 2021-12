Varga: Hrať po Covid-19 bolo nesmierne náročné. Klobúk dole pred chalanmi

Označujem ich za dobré. Výsledkovo nám to nevyšlo proti Podbrezovej, ale aj v tom zápase sme podali solídny výkon. Hráčom preto nemám čo vyčítať.

Ako by ste zhodnotili výkony svojho mužstva v jesennej časti druhej ligy?

Nedeľňajšou dohrávkou medzi Duklou Banská Bystrica a nováčikom z Rohožníka skončila jesenná časť druhej ligy. Víťazstvom 4:1 sa Banskobystričania dotiahli na vedúcu Podbrezovú a so štyridsiatimi bodmi budú zimovať na druhom mieste tabuľky.

Ktoré zápasy by ste označili za najhoršie z vaše strany?

Ako hovorím, hrali sme dobre. Herne slabšie to bolo v posledných troch zápasoch, ale aj v tých sme získali sedem bodov, čo beriem ako úspech.

Veľa hráčov nastúpilo po Covid-19, čo bolo pre nich nesmierne náročné. Dávam preto pred nimi klobúk dole. Pretože vieme, ako sa telo správa po prekonaní koronavírusu.

Dva týždne ste mali herný výpadok a potom ste v krátkom slede odohrali tri zápasy. Bolo ťažké vrátiť sa do súťažného kolotoča tak nabitým programom?

Áno, pretože sme museli hrať každý tretí deň. Bolo to ťažké, ale zvládli sme to. Extrémne náročné to bolo proti Skalici, s ktorou sme od 65. minúty hrali o jedného hráča menej. Bod za remízu 0:0 je preto cenný.