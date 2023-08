Vráť sa do Ruska, vraveli mu, keď sa nepobil. Ihnačák sa ŠtB nezbavil ani v Kanade

Jeden z mála Slovákov, ktorí v osemdesiatych rokov korčuľovali na severoamerických ľadoch, sa hokejom živí aj po kariére. Ako vraví, je to najkrajšia vec, čo sa mu mohla stať. Nebyť ťažkého rozhodnutia, zrejme by dnes jeho život vyzeral inak.

Vedel o rizikách a napriek tomu ich podstúpil. Ani po príchode do Kanady však nemal nič isté – nevedel po anglicky, trénoval od rána do večera, čítal o sebe, že sa má vrátiť do Ruska a počúval, ako domácim berie prácu. Napriek tomu sa už v prvej sezóne stal tretím najproduktívnejším hráčom Toronta.

Radi sa sem vraciate?

Veľmi rád. Som tu doma. Bývam v Tatrách, takže kedykoľvek mám šancu prísť na Slovensko a zostať doma, teším sa z toho.

Pracujete ako skaut vo Washingtone Capitals. V čom spočíva vaša práca?

Ako som už spomenul, chodím sa dívať na hokej a identifikujem talent, ktorý má šancu sa presadiť v NHL. Samozrejme, neplatí to len o Slovensku, chodievam aj do Česka, Švajčiarska, Rakúska a Slovinska. Predtým som chodil aj do Ruska, ale, bohužiaľ, po vypuknutí vojny tam už chodiť nemôžem, preto tam máme čisto ruského skauta.

Ako hodnotíte výkony Slovákov na Hlinka Gretzky Cupe?

Zápas proti Fínsku bol prvý, čo som ich videl. Samozrejme, výsledky predtým neboli presvedčivé, no vidím, že v tíme sú veľkí chlapci, ktorí sa počas sezóny môžu vyvinúť a na konci sezóny na majstrovstvách sveta podávať dobré výkony.

Je to kolektívny šport. Niektoré mužstvá sú celkovo silnejšie, majú kvalitnejších hráčov, takže sa proti nim hrá ťažko. Ale myslím si, že Slováci majú chalanov s potenciálom. Je len začiatok sezóny, takže potrebujú viac času, aby sa vyvinuli.

Prezradíte, kto konkrétne vás zaujal?

Ako som spomenul, videl som ich len prvýkrát. Páči sa mi Chovan, Fabuš, Húževka. Samozrejme, Pobežala poznám, hrá za osemnástku dlhšie, je to vynikajúci hokejista. Páčia sa mi aj Tomík či Pitka.

Rovnako aj Radivojevič, ktorý je trošku menší, ale je to veľmi šikovný hokejista a dnes sa do NHL už nevyberajú len fyzicky veľkí hráči, ale aj hráči ako on – menší, šikovní. Myslí mu to, má dobrý pohyb a vidno na ňom bojovnosť. Má skvelé atribúty a dobrú šancu sa presadiť.