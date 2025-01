Česko je sci-fi. Koľko musia Slovanu zaplatiť, aby jeho najväčšie esá nešli pod cenu?

"V Česku máte štyri až päť klubov, ktoré sú na úrovni Slovana. Keď dnes niekto ide pre hráča do pražskej Slavie, tak tam ťažko kúpite niečo pod desať miliónov," tvrdí.

Antonín Kinský prestúpil v úvode roka z pražskej Slavie do londýnskeho Tottenhamu. Podľa českých médií by sa mala transferová suma pohybovať na úrovni 16,5 milióna eur.

Kinský tak dostal šancu, mal pred sebou najlepšiu obranu v súťaži, inkasoval minimum gólov. Do toho sa v Tottenhame zranil Guglielmo Vicaria. A zranil sa aj další brankár, ktorý ho mal pôvodne nahradiť. Je to však fantastický prestup.

Z našej ligy je takýto prestup nereálny, lebo kredit tej českej je úplne niekde inde. To si musíme povedať na rovinu. Aj keď Kinský chytal za Slaviu iba pol roka, tak ho berú ako overeného hráča, lebo pôsobil v Slavii Praha.

Prestup Kinského by s ďalšími bonusmi mohol pokoriť hranicu až dvadsať miliónov. V Česku podobné prestupy pribudujú, ale v našich pomeroch pôsobia ako scif – fi. Prečo?

Kinský je maniak, má úžasnú mentalitu a všetko si vydrel. Poznám jeho otca, proti ktorému som hrával. Mal po kom zdediť gény. Pre českú ligu je to veľmi pozitívne.

Nie je to prvý prestup priamo do Premier League, ktorý sa im podaril. Opäť to pridá na hodnote súťaže, ktorá ide stále hore.