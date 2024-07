Holandsko sa proti Rumunsku musí skonsolidovať ako tím. Ak sa to nestane, končíme, varoval tréner

V základnej časti totiž neukázali predpokladanú kvalitu a do vyraďovacej fázy postúpili "len" z tabuľky tretích tímov.

"S týmto družstvom je to možné, majú na to kvalitu. Proti Francúzsku sme hrali pomerne dobre ako tím, ale proti Rakúsku sme boli mizerní. Na trávniku musíme proti našim súperom prevziať zodpovednosť."

Šesťdesiatjedenročný kouč varoval, že ak sa to nestane, s účasťou na šampionáte bude koniec.

"To je to, čo je v stávke. Môže to byť pre nás posledný vyraďovací zápas," uviedol Koeman pre portál uefa.com.

Kapitán Holanďanov Virgil van Dijk vyzval svojich spoluhráčov, aby znovu objavili vôľu víťaziť:

"Museli sme si toho veľa povedať a veľa vecí sme museli analyzovať. To, čo nám šlo zle, nebola taktika. Bola to hlavne vôľa vyhrať, takže to bolo hlavným predmetom našich debát. Dosť tvrdých debát."

Holanďania majú čo naprávať, vo štvrťfinále ME sa predstavili naposledy v roku 2008, keď podľahli Rusku 1:3 po predĺžení.