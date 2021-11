Slovensko môže mať na ZOH aj druhý kolektív. Naozaj na to máme, vravia hokejistky

Slovenky sa do piatka pripravovali na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove.

BRATISLAVA. Slovenské hokejové reprezentantky sa na budúci týždeň pokúsia napodobniť svojich mužských kolegov a postúpiť na zimné olympijské hry do Pekingu.

Organizátor nás opäť otestuje PCR testami a budeme čakať na výsledky, ak budú všetky negatívne, pustia nás do tímovej bubliny," informovala na piatkovom brífingu manažérka Ľubomíra Kožanová.

"Tento turnaj dvakrát preložili, ale nakoniec sme radi, že sa na ňom môžeme zúčastniť a zabojovať o miesto na olympiáde. V sobotu nás čaká náročný presun cez viedenské letisko, Štokholm, až do Luley.

Čupková: Naozaj na to máme

Predchádzajúca účasť slovenských hokejistiek na ZOH sa datuje do Vancouveru 2010. Vo výbere vtedy figurovala jediná hráčka zo súčasného kádra, kapitánka Nicol Lucák Čupková.

"Snažím sa dievčatám pomáhať na ľade aj mimo neho. Máme naozaj mladý tím, dievčatá nikdy neboli na takom veľkom podujatí. Aj moja situácia sa zmenila, vtedy som bola najmladšia hráčka, teraz som najstaršia, som kapitánka, tak sa im snažím odovzdať aj moje skúsenosti.

Verím, že budeme fakt dobrý kolektív, že dievčatá budú hrať jedna za druhú a že to zvládneme. Myslím si, že na to naozaj máme. Je to sen každého športovca, nabudúce už takú možnosť nemusíme mať," zdôraznila Lucák Čupková, ktorá pôsobí v ruskom klube Agidel Ufa.