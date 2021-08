Otvorili ho pred vyše polstoročím. Do extraligy sa vráti vynovený štadión

Teraz prichádza na scénu nový klub - HC 21 Prešov. Zažije skok rovno do najvyššej súťaže, keďže získal licenciu od Detvy. Tá už v extralige účinkovať nebude, gro jej tímu pokračuje práve v Prešove.

V prevádzke nebol viac než dva roky. V budúcnosti by mal prejsť ešte druhou fázou rekonštrukcie za zhruba dva milióny eur.

Tri kategórie sedačiek

„Keď to porovnám s tým, čo som videl na začiatku, smeruje to rýchlym tempom k tomu, aby to vyzeralo ako extraligový štadión,“ skonštatoval pred pár dňami tréner prešovských hokejistov Ernest Bokroš.

„Snažíme sa zveľadiť najmä zázemie pre hráčov, ktoré bolo v zlom stave. Keď prídu sedačky, bude to vyzerať úžasne,“ doplnil Bokroš.

Tie však na štadióne stále chýbajú.

„Inštaláciu sedačiek očakávame v najbližších týždňoch v zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom. Nové sedadlá musia spĺňať všetky certifikované bezpečnostné kritériá,“ povedal pre Sportnet hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.