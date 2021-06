Extraliga sa vracia do Prešova, známe je meno trénera aj kapitána

"Je to pre mňa premiéra, na východe som ešte netrénoval. Prišiel som do Prešova odviesť maximálnu robotu a robiť radosť všetkým v meste a v regióne," povedal hlavný tréner Prešova.

Z Detvy do Prešova sa nesťahuje iba on, ale aj viacero ďalších hráčov vrátane útočníka Jána Sýkoru.

Definitívnu bodku za sťahovaním detvianskeho klubu do Prešova dá Slovenský zväz ľadového hokeja, no malo by ísť iba o formalitu.

To bude predmet licenčného konania, no od pána Ľuptáka mám avízo, že by to malo byť v poriadku. V takom prípade by nič nemalo brániť tomu, aby Výkonný výbor a Ligová rada mohli dať licenciu pre HC 21 Prešov," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

V pozícii asistenta trénera Ernesta Bokroša bude pravdepodobne pôsobiť Dušan Brincko. Kapitán tímu bude prešovský odchovanec Marek Zagrapan, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Poprade.