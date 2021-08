Bokroš si v Prešove pomáha navigáciou. Na jednu vec je sám zvedavý

Na klubovej úrovni dosiahol majstrovské tituly so Slovanom Bratislava i Zvolenom, v Česku sa tešil so Zlínom.

Hráčov musíme najprv vidieť na ľade a potom budeme rozmýšľať nad zložením dvojíc, trojíc i celých pätiek. Počas augusta by sa to malo vykryštalizovať.

Bezpochyby. Poprosil som pána Jurínyiho (riaditeľa HK Poprad, pozn. red.), či by nás nezobrali. Chcem sa mu za to poďakovať, lebo o účasť na turnaji je veľký záujem. V peknom prostredí odohráme v priebehu zopár dní niekoľko kvalitných duelov.

Veľké zmeny už v ňom neočakávame. Máme ešte dve spomínané voľné miesta pre cudzincov. Zatiaľ ich neplánujeme obsadiť, ale ak by ešte vyskočilo nejaké zaujímavé meno, najmä do obrany, ako tréner by som to uvítal.

Neviem, či je to už definitívne, ja som dostal na stôl niečo iné. Budeme rešpektovať to, čo bude dané, ale viem, že ľudia si na úvod priali skôr nejaké východoslovenské derby.

Prvý zápas odohráme vo štvrtok 12. augusta v Michalovciach. Po Tatranskom pohári by sme mali nastúpiť v poľskom Sanoku a proti rovnakému tímu aj doma. Prihlásili sme sa do Slovenského pohára, kde budú našimi súpermi Košice i Michalovce.

Podľa aktuálne platných nariadení môžu byť štadióny naplnené do polovice kapacity. Čo na to hovoríte?

Na prešovskom štadióne stále prebiehajú rekonštrukčné práce, na tribúnach ešte nie sú osadené sedačky. Stihne sa to do začiatku extraligy?

V tomto smere urobil pán Ľupták veľmi veľa roboty. Keď to porovnám s tým, čo som videl na začiatku, smeruje to rýchlym tempom k tomu, aby to vyzeralo ako extraligový štadión.

Snažíme sa zveľadiť najmä zázemie pre hráčov, ktoré bolo v zlom stave. Myslím si, že do konca mesiaca by to mohlo byť tip-top. A keď prídu sedačky, bude to vyzerať úžasne.