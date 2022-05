Slovenskí hokejisti reagujú po výhre nad Kazachstanom na MS v hokeji 2022

HELSINKI. Slovenskí reprezentanti vyhrali vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2022 nad Kazachstanom Slováci vybojovali na šampionáte druhé víťazstvo. So šiestimi bodmi sa posunuli v tabuľke priebežne na 5. miesto. Sumár zo zápasu Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji 2022 Pozrite si reakcie slovenských hokejistov po zápase Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji 2022. /zdroj: RTVS, TASR, IIHF/ Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: "Bol to ťažký zápas. V prvej tretine sme hrali dobre až po tie fauly, ktoré sme urobili. Pri druhom góle sme urobili chybu pri napádaní, bohužiaľ, dostali sme z toho gól. Prišiel nám faul súpera, to nám veľmi pomohlo. Za stavu 1:2 boli chalani nervózni a bolo to na nich vidieť. Potom sme sa upokojili. Odmakali sme to až do konca a som rád, že sme dokázali zvíťaziť."

Juraj Slafkovský, útočník a autor štvrtého gólu Slovenska: "Určite nám spadol balvan zo srdca. Bol to zápas ako každý iný, potrebovali sme ho vyhrať. Pred stretnutím mnohí čakali, že to bude možno jednoduchý zápas, ale bol to ubojovaný výkon. Som hrdý za každého hráča, ktorý nastúpil. Niekedy sme viac pod stresom, no je to pochopiteľné, je nás tu plno mladých chlapcov, o to je cennejšie, že sme to udržali."