PICK 6: Skončila sa najdlhšia základná časť NFL. Kto získa Superbowl?

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete týždeň čo týždeň zachytáva šesť ultimátnych okamihov hracieho kola. Základná sezóna skončila a poznáme mužstvá, ktoré si dajú záverečný turnaj.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.

Pick 1: Vieme, kadiaľ vedie cesta do Superbowlu V každej konferencii je známy víťaz, ktorý má nielen pauzu v prvom kole play off, ale má zaručenú výhodu domáceho ihriska, pokiaľ bude v hre.

Cesta mužstiev z AFC konferencie tak vedia do Super Bowlu cez Nashville a v NFC vedie cez Green Bay.

Tennessee Titans sa vytrápili s podceňovanými Houston Texans, ale nakoniec ich zdolali 28:25. Ich sezóna bola neskutočná hojdačka. Prehra v prvom zápase, potom dlhá víťazná šnúra, zranenia kľúčových hráčov a prehry a nakoniec znova otočka smerom hore. Každá výhra je dôležitá, táto však bola dvojnásobne. Titans získali týždeň oddychu a šancu, že ich veľká hviezda Derrick „King“ Henry sa stihne vrátiť z dlhého zranenia do divízneho kola. To by bola pochopiteľne obrovská vzpruha. Henry je running back, ktorý dve sezóny po sebe zabehol najviac yardov zo všetkých (vlani cez 2000y ako ôsmy hráč v histórii) a popritom jednou rukou zahadzoval ľudí ako bábiky.

Derrick „King“ Henry. (Autor: TASR/AP)

Cesta v NFC vedie cez Zamrznutú tundru, už tretí rok po sebe. Green Bay Packers si zabezpečili nasadenie z prvého miesta pred posledným kolom, prehra s Lions na to nemala vplyv. Pravda, základná zostava odohrala iba necelý polčas, potom už išla oddychovať. Matt LaFleur ich mohol nechať oddychovať rovno, ale zjavne sa obával, čo by vlastne až trojtýždňové voľno spôsobilo. Packers prehra v osemnástom kole asi nijak zvlášť nebolí, naopak, musia sa tešiť, že ich All-Pro left tackle David Bakhtiari sa konečne po ťažkom zranení dostal na ihrisko a dal si 27 snapov v plnej záťaži. Packers majú prvé kolo oddych a potom pre nich začína náročné play off. O to náročnejšie, že všetko iné, ako účasť v Super Bowle bude neúspech. Pick 2: Trojica, ktorá stratila play off v poslednej chvíli Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers a New Orleans Saints sa nakoniec do play off nepozrú. Pre Saints, ktorí vyhrali posledný zápas nad Falcons, je to isté rozčarovanie. Na postupových priečkach sa držali takmer celý čas, v rozhodujúcom zápase hrali v ofenzíve veľmi slušne a Trevor Siemian (nahradil zraneného Taysoma Hilla) odohral dobrý zápas. Nakoniec im to nebolo nič platné, pretože Kyle Shanahan, tréner 49ers, zase raz porazil svojho kamaráta Seana McVaya (Rams) a udržal San Francisco v play off.

Obrovský šok je, že do play off nejdú Colts. V poslednom období hrali veľmi dobre a navyše im stačilo vyhrať divízny duel proti Jaguars, ktorí končia sezónu ako najhoršie mužstvo ligy. Lenže, Colts neporazili Jaguars u nich doma dlhé roky (od čias Andrewa Lucka) a neporazili ich ani túto nedeľu. Aj preto je NFL taká skvelá. Lebo posledné mužstvo ligy, jednoducho zastaví kandidáta na play off v tvrdom priamom dueli. Chargers hrali o svoj osud v úplne poslednom zápase celej sezóny s Las Vegas Raiders. Predchádzajúce nedeľné zápasy rozdali karty tak, že postúpi víťaz duelu, ale do play off by oboch poslala remíza. A boli od nej iba sekundy. Najskôr takto vyrovnali Chargers v poslednej sekunde zápasu.

Potom išli do predĺženia, vymenili si medzi sebou field goaly za tri body. Pohroma však prišla opäť pár sekúnd pred koncom. Raiders sa odhodlali pre dlhý kop (trochu riskantné rozhodnutie, im stačila remíza, prípadný zblokovaný FG ich mohol prehrať zápas) a uspeli. Las Vegas sa tak stalo prvým mužstvom v NFL, ktoré postúpilo do play off so svojím dočasným trénerom (pamätáte, Gruden musel ešte na jeseň odstúpiť). Pick 3: Zápasy AFC Wild Card V AFC nás čakajú tri fascinujúce duely. Musím začať duelom Chiefs (#2) proti Steelers (#7). Pittsburgh „nemal byť v play off“, ale je. Ich obrana je skvelá, TJ Watt práve vyrovnal historický rekord Michaela Strahana v počte sackov za sezónu (22,5), Najee Harris skvele behá. Steelers sú naozaj ako nebezpečné zombies, ktoré môžu ublížiť. Som zvedavý, ako sa s nimi vyrovnajú Chiefs, ktorí budú hrať svoj úplne prvý Wild Card zápas, odkedy majú Patricka Mahomesa.

V druhom dueli túžia obaja súperi po veľkom výsledku a smelo môžeme povedať, že ktokoľvek z nich vyhrá, bude patriť k (morálnym) víťazom celej sezóny. Bengals (#4) proti Raiders (#5) bude zápas, ktorý môže dopadnúť na obidve strany. Staviť však proti kasínu v týchto dňoch sa nevypláca.

Tretím duelom je zopakovanie si divízneho derby medzi Bills (#3) a Patriots (#6). Obidve mužstvá vyhrali v sezóne jeden zápas, teraz sa stretnú tretíkrát. Bills veľmi veľmi chcú vystúpiť z tieňa svojho odvekého rivala a budú mu chcieť vystaviť stopku hneď v prvom kole play off. Majú lepšie mužstvo, majú lepšieho QB, majú obrovskú motiváciu. Proti nim však stojí najlepší tréner všetkých čias. Pick 4: Zápasy NFC Wild Card V NFC sa tiež hrajú tri veľmi zaujímavé zápasy. V nedeľu o siedmej hodine večernej nášho času začnú Tampa Bay Buccaneers (#2) svoju obhajobu titulu proti Philadelphii Eagles (#7). Na prvú to okamžite pripomína Wild Card z minulého roka, keď iné NFC East mužstvo – Washington – zahralo prekvapivo vyrovnanú partiu s Bradym a spol. O pol jedenástej večer bude celý svet sledovať, ako sa vyrovná America´s Team (#3) so zlatokopmi zo San Francisca (#6). Dallas má najlepšie mužstvo za veľa rokov, pevné v obrane. Môže ísť ďaleko, ale môže dokázať aj to, čo legendy pred nimi – vypadnúť v prvom kole.

Prvýkrát v dejinách NFL sa bude hrať Monday Night Football v prvom kole vyraďovačky. Stretnú sa v ňom divízni súperi Rams (#4) a Cardinals (#5). Podobne ako pri Bills vs Patriots, aj tieto mužstvá sú v sezóne 1-1, poznajú sa ako vlastné topánky a pôjdu na doraz. Pre obe mužstvá bude prehra veľkým sklamaním. Uvidíme, ako to ponesú ich hviezdni, ale v play-off neskúsení quarterbackovia Pick 5: Najväčšia sezóna v dejinách NFL Prvýkrát sa NFL natiahla na sedemnásť zápasov v základnej sezóne. Je len príhodné, že v najväčšej sezóne sme boli svedkami viacerých historických výkonov. Hodím sem aspoň niektoré z nich. T.J Watt (Steelers) vyrovnal výkon Michaela Strahana (Giants) v počte sackov. A dokázal to, hoci v dvoch zápasoch chýbal. Nedávno sme v podcaste riešili, kto asi získa individuálne ocenenia. Zdá sa, že najmladší Watt musí byť defenzívnym hráčom roka. Tom Brady naďalej udivuje spôsobom, pre ktorý sa ťažko hľadajú prirovnania. Vo svojom veku nahádzal najviac yardov v sezóne (5316y, čo je aj jeho osobný rekord) a najviac touchdownov (43). Spolu s Drew Breesom sú jedinými rozohrávači, ktorí majú v kariére aspoň dve päťtisícové sezóny (Brees ich má päť).

Ďalšou hviezdou (a podľa mňa ofenzívnym hráčom roka) je wide receiver Cooper Kupp, ktorý síce neprekonal Megatronov rekord (chýbalo mu 18y), ale vedie celú ligu vo všetkých troch hlavných ukazovateľoch. Počet yardov, počet chytených prihrávok a počet TD. To sa nepodarilo nikomu šestnásť rokov. Udialo sa toho pochopiteľne ešte kopec, ale to by sme tu boli do rána. Pick 6: Bad News Monday Naopak, ani ďalšieho rána po zápase sa nedočkal tréner Denver Broncos, Vic Fangio. Klub mu dal tri roky, ale nedal mu QB a tak to aj dopadlo. Pondelok po poslednom zápase je obdobie, keď pravidelne takmer štvrtina hlavných trénerov stratí svoju prácu. Nebolo to inak ani teraz. Potvrdili sa očakávania a odvolaní boli aj Matt Nagy (Bears) a Mike Zimmer (Vikings). Zatiaľ čo Matt Rhulle (Panthers) bol potvrdený, že zostáva a pri Joe Judgeovi (Giants) sa čaká na nového GM, veľkým prekvapením bolo prepustenie úspešného Briana Floresa (Dolphins).

Brian Flores. (Autor: TASR/AP)