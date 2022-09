Pick 6: Miami spravilo faux pas sezóny, aj tak zdolalo top favorita

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Zostali už iba dve mužstvá bez prehry a dve bez výhry. Ako sa to stalo? Pick 1: Šelma zahnaná do kúta Pred tretím kolom bolo niekoľko mužstiev bez výhry a dve z nich sa stretli v priamom súboji. Neboli to pritom žiadni neboráci. Titans aj Raiders boli pred rokom v play off a že začnú 0-2 rozhodne nemali v pláne. Jedni aj druhí boli doslova šelmou zahnanou do kúta a osud chcel, aby sa stretli proti sebe.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

Priznám sa, očakával som výhru strieborno-čiernych Raiders. Mužstvo z Las Vegas sa posilnilo v offseason na dvoch veľmi dôležitých pozíciách. Do útoku prišiel možno najlepší wide receiver Davante Adams, do obrany uznávaný pass rusher Chandler Jones. Teraz proti nim stáli Titans, ktorý naopak pustili svojho najlepšieho receivera a najdôležitejší hráč defenzívy sa im zranil do konca sezóny. Lenže, to čo Titans nemajú v kádri, majú stále na trénerskej lavičke. Mike Vrabel má titul trénera roka a pozdvihnutie jeho mužstva pripomenulo prečo.

Titans pred rokom vyhrali celú AFC a opakovane šokujúco a tak trochu nepatrične porazili väčšinu favoritov. V tomto zápase to pripomenuli. Derrick Henry opäť dominoval a v polčase to bolo 24:10. V druhom polčase Titans trochu odišli, ale výhru si udržali. V slabej AFC South sa razom z kúta vrátili do bojov o postup. Pick 2: Horúci duel na Floride Paralelne so zápasom, o ktorom som práve písal, sa hral aj jeho zrkadlový opak. Stretli sa dve neporazené mužstvá. Na stále slnečnej a horúcej Floride vyhrali domáci Miami Dolphins nad Buffalom Bills 21:19. Víťazstvo to bolo veľké, o to viac, že Miami porazili Buffalo vedené Joshom Allenom vôbec prvýkrát. Bills s Allenom nielenže vždy porazili tohto divízneho súpera, ale útok dával v priemere 36 bodov. Obidva útoky tento rok definoval explozívny passový útok, a tak stojí za zmienku, že prvé dva touchdowny skórovali running backovia.

Najskôr Devin Singletary za hostí a potom Chase Edmonds. Favoritmi boli Bills, ktorí v prvých dvoch týždňoch doslova rozmontovali obhajcov titulu Rams a neskôr Titans. V sezóne ešte nečelili tretiemu downu na 10 yardov. Tí čo prorokovali výhru Dolphins poukazovali hlavne na fakt, že súperovi chýbala polovica obrany a že Tyreek Hill a Jaylen Wadle, ktorí proti Ravens získali 400 yardov budú mať opäť hostinu. Výsledok zápasu bol nakoniec veľmi vyrovnaný a rozhodne to nebola šialená prestrelka. Bills obrana sa držala neskutočne dobre. Miami vyhrávalo, no v závere si to takmer pokazilo. Táto akcia sa zaradí medzi faux pas sezóny. VIDEO: Nevydarený pokus o punt hráčov Miami Dolphins

Bills nakoniec búšili na bránu a mohli aj vyhrať, ale už im došli sily a hlavne čas. Hlavný tréner Dolphins Mike McDaniel je hlavným trénerom prvýkrát v živote. A v troch zápasoch po sebe postupne porazil Billa Belichicka, Johna Harbaugha a Seana McDermotta. Tri veľké trénerské persóny. Klobúk dole. Naopak, ofenzívny koordinátor Buffala po poslednej nevydarenej akcii trochu stratil nervy. Je fajn, že si niekto z jeho okolia uvedomil prítomnosť kamery, ale trochu neskoro. VIDEO: Impulzívna reakcia Kena Dorseyho po závere duelu

Pick 3: Dobre ubránená dvanástka Keď sa mudruje o pive, tak sa spomína dobre vychladená dvanástka. V zápase Tampy Bay a Green Bay to bolo o dvoch dobre ubránených dvanástkach. Tom Brady aj Aaron Rodgers sú budúci členovia Hall of Fame, ale vo vzájomných zápasoch sa stretli prekvapivo zriedkavo. V nedeľnom súboji dvanástok sa druhýkrát z piatich zápasov tešil QB žlto-zelených. Ak by som však pred zápasom počul, že Rodgersov útok dá iba 14 bodov, bol by som presvedčený, že Packers prehrajú. Vyhrali však 14:12 a to hovorí jasnou rečou. Obidve obrany si zaslúžia absolutórium.

Osobitne sa spomína Joe Barry, defenzívny koordinátor Green Bay. Áno, mal uľahčenú prácu absenciami súpera (chýbali Mike Evans, Julio Jones aj Chris Godwin), ale jeho defenzívny plán to vôbec nezmenšuje. Udržať Bradyho, navyše doma, na dvanástich bodoch, povoliť 285 yardov ofenzíve a ubrániť deväť tretích downov – to je slušná vec. Zatiaľ čo Bradymu sa hráči vrátia a bude prirodzene silnejší, Rodgersov útok personálne veľmi iný nebude. To stojí za spomenutie.

Objatie legendárnych quarterbackov Aarona Rodgersa a Toma Bradyho. (Autor: TASR/AP)

Ešte pridám jeden postreh z trochu inej perspektívy. Všimol si to Peter King vo svojom pravidelnom stĺpčeku. Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes a Josh Allen sú elitní QB. Ich útoky dali v nedeľu 12, 14, 17 a 19 bodov a iba jeden z nich vyhral. Čo sa to deje? Vyrovnanosť ligy? Nečakane rýchly nábeh obrán? Pick 4: Orly letia vysoko Jedným z dvoch neporazených mužstiev sú zatiaľ Philadelphia Eagles a v kontexte odohraných troch zápasov treba povedať, že vyzerajú neporaziteľne. Vyzerali tak už na papieri pred sezónou a pokračujú v tom aj na ihrisku.

To, že obrana hrá dobre prekvapením nie je. To, že A. J. Brown bol skvelý nákup, tiež prekvapenie nie je. Trochu prekvapením môže byť, ako sa zlepšuje minuloročný nováčik DeVonta Smith. Prvé dva zápasy bol trochu v tieni klubovej jednotky, ale zápas proti Washington Commanders mu vyšiel. Celkovo 169 yardov a k tomu TD, to je už elitná produkcia. A pripíšme k tomu štýlové body za toto. VIDEO: Parádne zachytenie DeVontu Smitha

Zápas proti Commanders mal byť odvetou Carsona Wentza, ktorý bol z Eagles vypoklonkovaný. Nebola to však žiadna odveta. Wentz a celý jeho útok bol absolútne tragický. Naopak, najväčším faktorom a prekvapením sezóny je výkon mladého QB Jalena Hurtsa. Ten vyrástol podobne ako pred dvoma rokmi Josh Allen. Z behajúceho hráča sa stal ten, ktorý výborne hádže loptu a je dominantný aj fyzickým prejavom. Dominantný bol celý útok Eagles. Na ihrisku bolo iba jedno mužstvo.

Pick 5: Kedy uvidíme Kennyho Picketta? Áno, v tomto postrehu sa vrátime až do štvrtka, kedy sa odohral duel AFC North. Cleveland Browns vyhrali nad Pittsburghom Steelers 29:17 a výhru podľa očakávania odtiahol, či odbehal RB Nick Chubb so 113 yardmi a jedným TD. Pridal sa opäť Amari Cooper, ktorý, aj keď na neho hádže Jacoby Brissett, ukazuje že patrí k špičkovým receiverom.

Toto je však postreh o Steelers. Tí majú bilanciu 0-6, keď hrajú bez svojho T.J. Watta a tentokrát boli problémy aj v secondary. Otázka v Three Rivers Stadium však znie inak: Kedy príde na ihrisko Kenny Pickett? Kedy jediný QB draftovaný v prvom kole tohto roku nahradí nepresvedčivého Mitchella Trubiskyho?

Tréner Mike Tomlin tvrdí, že zatiaľ ku zmene nepríde. Teraz by to práve celkom dávalo zmysel. Steelers majú predĺžený týždeň a čas na prípravu. Navyše, nemyslím si, že Tomlin je prehnane pripútaný k Trubiskymu, skôr hľadá riešenie, ktoré je dlhodobo správne. Je možné, že proste Picketta momentálne nepovažuje za pripraveného, alebo ho nechce postaviť za biednu ofenzívnu lajnu, aby sa nezlomil - psychicky. Keď sa pozerám na rozpis ich zápasov, po ôsmom týždni majú tzv. bye week. Týždeň voľna. Ak uvidíme Picketta tento rok, tak si myslím, že práve vtedy. A stále je reálna aj možnosť plnohodnotného "redshirt" roku. Svojho času takto strávil prvú sezónu na lavičke istý Patrick Mahomes a nedopadlo to zle.

Pick 6: Podkovy priniesli šťastie Ak sa na niečom zhodli všetci, čo sledujú americký futbal, tak to bolo to, že Indianapolis Colts nemajú šancu vyhrať nad Kansas City Chiefs. Tipoval som to aj ja v predpovedi na nedeľu, tipovali tak všetky známe "talking heads", takže asi tušíte, ako to dopadlo. Colts vyhrali 20:17.

Kto zápas videl vie, že to bolo víťazstvo šťasteny. Chiefs spackali tak veľa situácii, od pokazeného príjmu, cez nepodarený fake punt až po penaltu na Chrisa Jonesa. Proste pre Kansas deň blbec a pre Colts obrovská vzpruha. Skôr však mentálna ako herná. Na samotnom výkone sa stavať veľmi nedá, ale veď dobre vieme, že hlava robí aj medzi atlétmi zásadný rozdiel. VIDEO: Víťazná akcia Indianapolisu v zápase s Kansasom