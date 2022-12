Pick 6: Na krku mal desiatky žalôb. Zlý muž NFL sa vráti do akcie

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. V týždni, keď Amerika oslavuje Deň vďakyvzdania sa pozrieme najmä na štvrtkové zápasy. Pick 1: Výhry sa počítajú až od teraz Deň vďakyvzdania je v Amerike minimálne tak populárny ako Vianoce, pravdepodobne ešte aj viac. Súčasťou rodinných stretnutí, hodovania s neodmysliteľným moriakom na stole je aj špeciálna porcia troch zápasov, ktoré sa v tento štvrtok odohrajú.

Výsadným hostiteľom tohto zápasu bol dlho Detroit. Lions hrali v deň pečeného moriaka domáce zápasy od roku 1934, s výnimkou druhej svetovej vojny. V šesťdesiatych rokoch sa pridal druhý duel a to domáci zápas Dallasu Cowboys. No a od roku 2006 sa pridal aj tretí zápas, bez pevne určeného domáceho tímu. Tento rok to boli Minnesota Vikings. Tieto zápasy patria k najsledovanejším v sezóne a staré futbalové „múdro“ hovorí, že až tí čo dokážu vyhrávať po moriakovi patria naozaj medzi elitu.

Ikonou „Dňa Moriaka“ bol John Madden, legenda NFL. Bývalý úspešný tréner, komentátor a tvorca počítačovej hry “Madden NFL“ bol legendárny svojím komentovaním porciovania moriaka.

Tohtoročný štvrtkový sviatok bol venovaný Maddenovi, pripomienky na jeho odkaz boli všade. Na ihrisku, na dresoch, v hláškach komentátorov. Analytici a fanúšikovia začínajú rátať percentuálne šance tímov na postup do pla yoff. Mužstvá, ktoré budú teraz dobre hrať, budú patriť k favoritom. Pick 2: Dve výhry po sebe v Detriote Mesto Detroit nevidelo na svojom štadióne dve výhry jedného mužstva po sebe roky. Teraz sa konečne dočkalo, pravda radosť z toho nemalo. Mužstvom, ktoré v meste motorov vyhralo behom piatich dní dvakrát po sebe sú Buffalo Bills. V predchádzajúcom kole vyhrali „domáci“ zápas na náhradnom štadióne v Detroite, keďže doma v Buffale bola snehová kalamita. A vo štvrtok porazili domácich Lions tesne 28:25. Začnime teda víťazmi.

Bills sa v tomto zápase natrápili, Lions im boli vyrovnaní súper a keď štyridsať sekúnd do konca vyrovnali, vyzeralo to na predĺženie. Lenže tak, ako zverenci trénera Seana McDermontta prehrali minulý rok v play off za 13 sekúnd, tak teraz tento zápas vyhrali. Jednou fantastickou loptou našiel Josh Allen receivera Stefona Diggsa cez polovicu ihriska. VIDEO: Parádny pas Josha Allena na receivera Stefona Diggsa

Allen sa nevyhol ďalšej, už štvrtej redzone interception, ale opakovane pochybný play calling súpera mu pomohol. A rozhodne pomohla obrana, ktorá napriek strate Von Millera hrala výborne, osobitne Ed Oliver vo svojej štvrtej sezóne rozkvitá do hviezdy. Aj keď Detroit po troch výhrach prehral, ukázal veľa dobrého.

Ukázal agresivitu, do bodovej štatistiky sa vrátili D'Andre Swift a Amon-Ra St. Brown. Jamaal Williams má už na konte 13 behových touchdownov, čo je druhý najlepší výkon leva po členovi Siene slávy NFL Barry Sandersovi. Videli sme v zápase aj „jinx“ od komentátora Jima Nantza, za ktorý ho polovica mesta naozaj nebude mať rada. V skutočnosti sa však Lions musia pozrieť na svojho hlavného trénera.

V najbližšom drafte pravdepodobne pôjdu pre nového quarterbacka a skúsia odštartovať návrat na výslnie. Mužstvo na to začína byť, hlavne v ofenzíve, pripravené. Ale budovať nové mužstvo by nemali s nesprávnym trénerom. Pick 3: Nebola to nakladačka Zatiaľ, čo Josh Allen je na Thanksgiving Day 3:0, quarterback Dallasu Dak Prescott má proti New York Giants ešte lepšiu bilanciu. Vyhral desať zápasov po sebe, vrátane tohto posledného 28:20. Po tom, čo pred týždňom uštedril silným Vikings 40 bodov a čo sa Giants zranila ďalšia skupina hráčov, som sa úprimne obával nakladačky, tá však neprišla. Prvý polčas Giants dokonca vyhrali. Hrali pomerne slušne v ofenzíve a obrana si nielen ustála svoje (bez oboch starting kornerov a starting safetyho), ale dokázala aj trestať chyby súpera. Dallas totižto odohral pomerne nedisciplinovaný a premotivovaný zápas. Obrana Giants zobrala súperovi loptu hneď trikrát v polčase. Škoda pre Giants, že z toho bol nakoniec náskok iba šiestich bodov. VIDEO: Darius Slayton zachytil prihrávku na jednom yarde

V druhom polčase sa výrazne väčšia sila talentu domáceho mužstva začala prejavovať, čo sa logicky odzrkadlilo aj na zmene skóre. CeeDee Lamb a Micah Parsons nemali „proťajška“, ktorý by ich zastavil, Dalton Schultz po chudobných týždňoch s Cooperom Rushom opäť vyzerá ako nadpriemerný ligový tight end.

Zatiaľ čo Giants sa po neskutočnom štarte budú skôr zmenšovať, od Cowboys môžeme čakať veľmi zaujímavé veci. Majú explozívny útok, silnú obranu, slušné behy. Veľmi bude záležať na mentalite, odolnosti a na tréneroch. A mimochodom, podľa očakávaní bol práve zápas Dallasu s New Yorkom s niečo viac 40 miliónmi divákov najsledovanejší zápas sezóny. Pick 4: Kapitán Kirk vyhral primetime K tradíciám rozprávania sa o NFL patrí aj niekoľko úsmevných pozorovaní. Jedno z nich hovorí o tom, že Kirk Cousins nie je schopný vyhrávať primetime zápasy, teda v hlavnom vysielacom čase v USA. Je ako povestný Atlas. Keď sa dotýka nohami obedného času je nezdolný, podvečer je 50:50 a večer prehráva. Tentokrát však urobil výnimku. Jeho Vikings vyhrali v poslednom zápase štvrtka nad New England Patriots 33:26.

Útok Minnesoty stál pred jednou z najlepších obrán ligy, pár dní po tom, čo proti podobne silnej si ani neškrtol (tri body proti Cowboys). Neprekvapivo bol „uholným kameňom“ úspechu Justin Jefferson, aktuálne asi najlepší receiver ligy. Jeho 139 yardov vrátane otváracieho TD boli hlavným chodom tejto hostiny. Bolo super vidieť po čase aj výraznejšie zapojeného Adama Thielena, ktorý mal tiež deväť chytených lôpt pre 67 yardov a TD. Ak niečo Vikingom nešlo, bola to behová hra. Tentokrát to nevadilo, ale 60 yardov po zemi bude v play off málo. Úprimne som bol prekvapený ako slušne v tomto zápase hral Mac Jones.

Mám pocit, že to bol jeho najlepší výkon sezóny quarterbacka Patriots, podobný tým z predošlej. Štatistiky (382 yardov, 2 TD, passer rating 119,8) hovoria, že to dokonca mohol byť jeho najlepší výkon vôbec. Zaujímavosťou je, že tak ako predchádzajúcu nedeľu Patriots vyhrali parádnym punt returnom, v tomto zápase ich podobná akcia súpera zrazila na kolená.

Dokonca aj trasa behu smerom k postrannej čiare bola veľmi podobná. Zatiaľ čo zverenci trénera Billa Belichicka po tejto prehre vypadli z aktuálneho play off obrazu, tím Kevina O'Connella je blízko divíznej koruny. Pick 5: Ohio je znova na mape Štát Ohio je považovaný za jednu z kolísok amerického futbalu. Paul Brown, prvý tréner a spoluzakladateľ Clevelandu Browns a neskôr zakladateľ Cincinnati Bengals, patrí k absolútnym pionierom a inovátorom tohto športu. Ako prvý tréner napríklad využil film z predošlých zápasov na analýzu a najal si asistentov trénerov. Aj Browns aj Bengals majú za sebou veľmi rozpačité obdobie. Tento týždeň však vyhrali a to je stále vec nezvyčajná. Bengals sú pravda na trajektórii, ktorá smeruje hore, od úspešného výberu Joe Burrowa sa klub vlastne neustále posúva hore.

Pred rokom bol v Super Bowle a teraz sa mu výhrou nad silnými Tennessee Titans 20:16 podarilo urobiť dôležitý krok k opakovanej účasti v play off. Posilnili si svoju pozíciu v divízii (kde navyše Baltimore Ravens prehrali) a dotiahli sa práve na Titans, s ktorými budú súperiť o vyššiu pozíciu v play off. A to sa im majú vrátiť najväčšie ofenzívne zbrane Ja'Marr Chase a Joe Mixon.

Výhra Clevelandu proti Tampe, bola len druhou proti Tomovi Bradymu. Je historicky aj ľudsky zaujímavé, že ju vybojoval náhradný QB Jacoby Brissett. Ten kedysi dávno začínal s Tomom v Patriots ako jeho trojka a túto sezónu „zohrieval miesto“ Deshaunovi Watsonovi, ktorý mal jedenásťzápasový trest. O Watsonovi, ktorý bol žalovaný 22 ženami za nevhodné správanie a obťažovanie som tu svojho času písal. Jeho príchod do Browns je veľmi kontroverznou udalosťou a ukážkou toho, ako princípy ľudskosti a slušnosti vedia byť „zožrané“ hladom po výhrach.

Toto bol posledný zápas Brissetta, ktorý odohral slušnú sezónu a ukončil ju veľkou osobnou výhrou. Od trinásteho kola sa začne písať nová kapitola Browns. Ja sa budem prevažne venovať jej športovej časti, ale v tomto odstavci chcem jasne pomenovať svoj postoj k Watsonovi. Ide o človeka, ktorý mal na krku desiatky žalôb, ktorý sa nikdy jasne a dôveryhodne neospravedlnil, nepožiadal o skutočnú druhú šancu a ktorý v mojich očiach nesie biľag človeka, ktorý nepatrí do ligy. Browns jeho získaním stratili časť fanúšikovskej bázy, dúfajúc, že výhry všetko vyliečia. Uvidíme. Bude veľkým príbehom trinásteho kola, že Watson nastúpi na prvý zápas po dvoch rokoch a rovno nastúpi proti Texans, za ktorých odohral doterajšiu časť svojej kariéry. Nepochybne to bude zápas plný emócii a príbeh, ktorý bude sledovať celá futbalová Amerika.

Pick 6: Posledný snap Rodgersa v drese Packers? V nedeľu v noci vyhrali Philadelphia Eagles nad Green Bay Packers. Bol to dobrý a dramatický zápas. Eagles po dvoch rozpačitých výkonoch potvrdili, že patria medzi najlepšie mužstvá sezóny, Packers potvrdili, že tento rok bude asi ich najhorším za veľmi dlhé obdobie. Jalen Hurts a jeho ofenzíva išla na plné obrátky. Veľa behala, pochopiteľne, to je ich chlieb a maslo každodenné, ale vedia to pekne obložiť chutnými prihrávkami, spektakulárnymi catchmi a poriadne štipľavou obranou. Green Bay prehrali a sú 4-8. Navyše v závere zápasu Aaron Rodgers odstúpil pre zranenie a na ihrisko sa dostal jeho mladý náhradník Jordan Love.

Aaron Rodgers, quarterback tímu Green Bay Packers. (Autor: TASR/AP)