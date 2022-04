Pick 6: Nie, nerob to! Rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť celý draft

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2022 vám budeme prinášať šesť ultimátnych okamihov daného týždňa. V poslednom preddraftovom článku vám predstavím draftové rozhodnutia, ktoré môžu úplne zmeniť priebeh prvého kola. Autora rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Čo urobí Trent Baalke? Jeden z najnepopulárnejších GM súčasnosti odolal tlaku a zostal na vrchole potravinového reťazca v Jaguars aj po zmene trénerov.

Ide o veľmi zásadnú dôveru, pretože druhý rok po sebe bude môcť vybrať z prvého miesta draftu najlepšieho mladého hráča celej krajiny. Pred rokom to mal ľahké, v drafte bol Trevor Lawrence. Tentokrát tam žiadna superhviezda nie je. Jaguars môžu vybrať veľmi dobre, dobre, alebo sa spáliť. A bude to na pleciach Baalkeho. V tejto chvíli je vysoko nepravdepodobné, že by mal niekto záujem vyskočiť hore na ich miesto a zaplatiť za to kopu pickov. Jaguars oznámili, že ich proces výberu sa zúžil na štyri mená.

Ja si dovolím celkom sebavedomo tipnúť, že tými menami sú Aidan Hutchinson, Travon Walker, Ikem Ekwonu a Evan Neal. Odkedy sa utriasla prvá vlna free agency tak drvivá väčšina draftnikov prestala očakávať ako pick niektorého z tacklov a začala tam očakávať Hutchnisona. Posledných pár dní sa však stále viac ozýva, že Walker, ktorý okolo Vianoc vlastne ani nebol v zozname hráčov prvého kola by nakoniec mohol byť tou povestnou Popoluškou, prísť o pol noci a ukradnúť slávu pre seba. Walker je hráč, ktorý nemal v Georgii oslnivú produkciu, ale atleticky všetkým "vypálil oči". No a Baalke naozaj v drafte 2011 uprednostnil Aldona Smitha pred JJ Wattom, Robertom Quinnom, či Ryanom Kerriganom práve pre atletickosť. Urobí to opäť?

Pick 2: Čo urobia Lions? Detroit Lions majú za sebou prvý rok prestavby. Všetkým je jasné, že Jared Goff nie je QB budúcnosti, ale nie je jasné, či chcú túto pozíciu riešiť už tento rok a ako vysoko. Lions môžu zobrať najlepšieho passrushera, ktorý bude na boarde. Či to bude Hutchinson (ktorý športovo vyrástol práve v štáte Michigan, pozn.) alebo Kayvon Thibodeaux, prípadne už spomenutý Walker.

Lenže, čo ak sa v Detroite naozaj zaľúbili do Malika Willisa, quarterbacka z Liberty? To by bola možno najvýznamnejšia križovatka, aká by sa v prvom kole draftu mohla vytvoriť. Na tohtoročnú triedu rozohrávačov sa pozerá trochu cez prsty. Čaká sa, či niekto pôjde v top 10 a či vôbec pôjdu v prvom kole viac ako dvaja-traja. Lenže nech je kvalita mladých QB akákoľvek, hlad po nich je vždy. Aj QB ako Jake Locker a Blaine Gabbert boli draftovaní v prvom kole 2011.

Ak by Lions naozaj zobrali Willisa z druhého miesta, bol by to šok. Zároveň by to spôsobilo niekoľko vážnych zmien. V prvom rade by sa zoznam kvalitných hráčov k dispozícii vlastne rozšíril o jedno meno, pretože niekto z vyššie spomínaných passrusherov, ktorý už mal byť preč bude stále k dispozícii. Zároveň by sa výrazne zvýšila cena ostatných QB, či už Kennyho Picketta alebo Desmonda Riddera. Mužstvá, ktoré mali v pláne pokojne čakať, kým k nim niekto doputuje by museli vážne zvažovať skok dopredu. Pick 3: Sofiina voľba Caroliny Carolina Panthers je na ťahu veľmi vysoko, už na 6. mieste a aj tak to vyzerá, že má k dispozícii samé zlé voľby. Nenapadá mi aktuálne nikto, kto je v tak zložitej situácii. Panthers vedení Mattom Rhulem vstupujú do tretej sezóny a očakáva sa už ozajstný progres. Lenže Rhule medzičasom vymenil ofenzívneho koordinátora, troch quarterbackov a prešľapuje stále na mieste. Panthers veľmi potrebujú rozohrávača, experiment so Samom Darnoldom sa neukázal v prvom roku vôbec dobrý. Potrebujú tiež ľavého tackla, ktorého nemajú už roky.

Ani jednu z týchto potrieb zatiaľ nevyriešili vo free agency a v drafte môžu vyriešiť iba jednu. Panthers totiž majú ďalší pick až o 131 výberov neskôr. Čo urobia teda Panthers? Vyberú si ľavého tackla (Charlesa Crossa?), ktorý má svoju kvalitu a zlepší celý útok? To sa zdá byť najrozumnejšie rozhodnutie. Lenže s Darnoldom pod centrom čaká trénerský štáb ťažký beh do kopca a na jeho konci možno výpoveď. Zavrú teda radšej oči a hodia kocky (teda zoberú mladého QB) a budú dúfať, že to dobre dopadne? Ťažká voľba, veľmi ťažká.

Je zaujímavé pozrieť sa na situáciu s odstupom. Pred rokom všetci chválili, že Panthers iba za tri picky (2.,4. a 6. kolo) získali Darnolda s vysokým potenciálom. Po roku sa potenciál roztopil ako sneh, ktorý nikdy nebol a Panthers sú bez pickov. Ak si je Rhule istý svojim miestom v klube (má sedemročný kontrakt, ale netrpezlivého majiteľa), mal by ísť podľa mňa do ľavého tackla a skúsiť získať Jalena Mayfileda alebo o rok niekoho iného. Bude mať na to čas a odvahu? Pick 4: Toto sme od Seahawks ešte nevideli Toto sú top picky jednotlivých draftov Seattlu Seahawks od roku 2012:47, 62, 45, 63, 31, 35, 27, 29, 27, 56 a teraz číslo deväť. Takto vysoko sme tento režim Seattlu nikdy nevideli vyberať a bude fascinujúce sledovať ako si s tým poradia.

Ak niečo charakterizovalo draftovanie GM Johna Schneidera, tak to bola snaha o tradedown. A tie vyššie picky Seahawks veľmi často prekvapili celú NFL. Ako to bude teraz? Ak nájdu partnera pre tanec, nepochybujem že pôjdu dole a naberú picky navyše. Ak zostanú, budú v pokušení zobrať nástupcu Russella Wilsona už tento rok? Ak nie, tak kam povedú ich oči? Derek Stingley Jr, Kyle Hamilton a začiatok novej Legion of Boom? Podpora slabej ofenzívnej línie? Niečo iné, ešte prekvapivejšie? Bude fascinujúce sledovať Seattle takto vysoko v drafte.

Pick 5: Účel svätí prostriedky? Keď pred pár dňami New Orelans Saints získali jedno prvé kolo navyše od Eagles, okamžite to rozvírilo vody. Plánujú post-Breesovskú éru začať naplno hľadaním nového rozohrávača a potrebujú sa vyzbrojiť na tradeup? Generálny manažér Mickey Loomis sa snažil chýry o posune hore negovať. A naozaj je celkom možná predstava, že New Orleans napriek strate hlavného trénera Seana Paytona veria v rýchly úspech. Je možné, že v hlbokom draftovom ročníku vidia dvoch hráčov, ktorých veľmi veľmi chcú získať.

Možno sú to náhrady na ľavého tackla a safetyho, kde stratili výrazné opory, možno sú to receiver a linebacker. Kto vie. Ak budú vyberať v druhej tretine draftu, môžu veľmi ovplyvniť mužstvá za sebou s potrebou widereceivera. Lenže čo ak naozaj kumulujú kapitál na posun dopredu? Ich dva draftpicky majú dohromady hodnotu približne siedmeho miesta draftu. To znamená predstihnúť Falcons a Seahawks, a ak ešte niečo prihodia, tak aj predskočenie Panthers. Ak by Saints chceli nového QB, takto nejako by naozaj vyzerala príprava na útok v poslednej chvíli. Nechce sa mi veriť, že by New Orleans draho získal druhý prvokolovýpick len preto, aby získali o jedného hráča okolo 20. miesta navyše. Je to však naozaj možné. Koniec koncov, ide o výhry a ciest k nim je vždy prekvapivo veľa. Pick 6: Uvidíme nervy ako z ocele? Podobný, a pritom trochu iný príbeh a prípadnú križovatku v drafte ponúkajú Pittsburgh Steelers. Mužstvo, ktoré je ešte viac ako Saints vo „winnow“ móde. Má svetovú obranu, ktorá však už aspoň dva roky nie je schopná nahradiť deficit útoku. Legendárny Ben Roethlisberger už nebol ťahúňom mužstva a v tejto chvíli už nie je ani aktívnym hráčom.

Steelers boli v podobnej situácii ako napríklad Broncos, Colts alebo Commanders. Kvalitné mužstvo, pevná obrana, žiadny QB. Broncos to vyriešili radikálne, za kopu pickov a hráčov získali Wilsona. Colts to vyriešili veľmi priateľsky k svojmu rozpočtu aj pickom, získali Matta Ryana. Commanders sa ulakomili na Carsona Wentza a "Oceliari" v štýle „low risk – low reward“ zobrali Mitcha Trubiského.

Celá fanúšikovská obec očakáva, že Mitch nebude jediný nový QB a že zverenci HC Mikea Tomlina získajú spoluhráča v drafte. Očakáva sa, že Malik Willis alebo Kenny Pickett na 20. mieste by mohli byť tak akurátna investícia. Otázka však je, či naozaj budú mať nervy ako z ocele a podobne ako Patriots pred rokom budú proste čakať. Alebo či tak veľmi chcú mladého rozohrávača. A skočia si pre neho niekam dopredu. Je to niečo, čo Pittsburgh nerobí často a bolo by to znamenie, že si daného mladíka naozaj cenia.