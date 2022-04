Pick 6: Spoznajte budúce hviezdy. Kto sa nezmestí do prvého kola?

Draft 2021 bol taký polovičný, čo sa týka zvyklostí a koncom tohto apríla by už naozaj mala byť obrovská party v Las Vegas. A síce sa hovorí „čo sa stane vo Vegas, zostane vo Vegas“, v tomto prípade to však pravda nebude.

Podľa viacerých analytikov je hráčov s nálepkou „druhokolová kvalita“. To znamená, že aj v treťom a štvrtom kole môžu byť hráči, ktorí by inokedy išli v druhom.

Chrániť rozohrávača už dávno nie je iba o ľavom tacklovi. Pre mužstvá, ktoré to majú v pláne, je pripravená štedrá porcia talentu. Osobne by som nebol prekvapený, ak by len prvom kole draftu išlo šesť a viac ofenzívnych linemanov.

Ja pevne verím, že z tých mien aspoň jedno bude obliekať modrý dres Giants, ak by niekto spadol aj do druhého kola, tak dvoch.

Kto potrebuje speedrushera, ten si ho nájde. Kto niekoho silného, ohybného, dobrého proti behu alebo schopného dropnuť do coverage, z každého je na výber. Pravda, musíte trafiť tých 20% hráčov, ktorí sa naozaj presadia. Je to lotéria.

Aby to bolo ešte komplikovanejšie, pridám do tejto rovnice ďalšie dve premenné. Početná vlna kvalitných receiverov, ktorá má prichádzať kontinuálne celé roky, logicky zase stláča hodnotu chytačov dole.

Lenže vieme ako to chodí, quarterbackovia sa do prvého kola vždy dostanú, pretože sú tak extrémne prepotrební a mužstvá, ktoré ich nemajú budú vždy skúšať a dúfať.

Malik Willis (Liberty) a Kenny Pickett(Pittsburgh) pôjdu v prvom kole isto. Mená RB Breece Hall (Iowa State), Kenneth Walker (Michigan State) a TE Trey McBride (Colorado State) či Isaiah Likely (Coastal Carolina) budeme počuť v druhý deň.

Súčasťou fascinácie okolo NFL draftu je to, že nik nevie, ako to dopadne. Veľa zaujímavých hráčov, veľa možných križovatiek.

Ak pôjde Willis z druhého miesta do Detroitu alebo zo šiesteho do Caroliny, bude to ako rozštiepenie reality v Avengers. Každým pickom takto vzniká úplne odlišná verzia NFL univerza. Žiaden mock to nemá šancu trafiť, ale o to väčšia zábava to bude.

Pozývam vás vypočuť si podcasty v posledných dvoch týždňoch.

V tohtotýždňovom budem robiť mock s Ondrom Horákom, komentátorom NFL zápasov a v tom ďalšom ponúknem môj finálny mock, kde si skúsim nemožné – tipnúť si, ako to dopadne, vrátane tradeov. Počujeme sa, vidíme sa.